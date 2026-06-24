"Ucrânia continua forte e o apoio da Europa não diminui", diz Merz

Numa declaração conjunta, os c inco líderes reiteraram o compromisso com a meta de 3,5% para as despesas militares e prometeram aumentar as contribuições para as atividades de dissuasão da NATO, para responder à ameaça "mais significativa e direta" proveniente da Rússia.

"Pela primeira vez em 18 meses, todos os membros do G7 assinaram em conjunto um mesmo texto e os americanos, juntamente connosco, afirmaram apoiar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia", salientou, apelando à consolidação destes avanços durante a cimeira da NATO em Ancara, no início de julho.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, concordou com esta posição, saudando um momento de "convergência entre europeus e americanos" durante a cimeira do G7, da qual foi anfitrião.

"Estamos mais unidos do que nunca a nível transatlântico e esperamos que Moscovo tire as suas conclusões. É hora de iniciar negociações de paz", sublinhou o chanceler.

Salientou ainda que, durante a cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) na cidade francesa de Évian, na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump , tinha dado uma reviravolta a favor da Ucrânia, unificando novamente o campo ocidental face ao Presidente russo, Vladimir Putin.

"O Governo federal [alemão] propõe que, enquanto aliados europeus na NATO, assumamos um forte compromisso financeiro com Kiev. A mensagem dirigida à Rússia é a seguinte: a Ucrânia continua forte, o apoio da Europa não diminui", afirmou Merz perante a imprensa, ao receber em Berlim o Presidente francês e os chefes de governo da Polónia, Itália e Reino Unido.

O chanceler alemão, Friedrich Merz , advertiu esta quarta-feira a Rússia de que a Ucrânia continua forte e que o apoio europeu não diminui , num encontro com vários líderes europeus para preparar a cimeira da NATO do próximo mês.

Salientaram também a importância de reforçar a cooperação no setor da defesa, nomeadamente nos domínios da defesa antiaérea, dos drones, da inteligência artificial (IA) e do armamento que permite realizar ataques de precisão de longo alcance, que a Europa pretende adquirir e desenvolver em conjunto.

Numa conferência de imprensa conjunta com os líderes europeus, Merz afirmou que os cinco defendem "em conjunto uma NATO que preserve de forma firme e unida a segurança no espaço euro-atlântico, no interesse de todos os aliados" e sublinhou a vontade comum de "renovar a Aliança e reforçar o pilar europeu".

"Vamos aumentar as nossas despesas com a defesa até aos 3,5% [do produto interno bruto]. O Governo federal [alemão] pretende atingir este objetivo já em 2029", sublinhou o chanceler.

Merz referiu que os outros países presentes também estão a investir muito na segurança, o que constitui a base de uma relação "mais equilibrada" com os Estados Unidos da América (EUA).

"Vamos avançar juntos por este caminho. Afirmo deliberadamente que as iniciativas nacionais isoladas na nossa política de defesa seriam um erro. Queremos mais cooperação, tanto transatlântica como europeia", acrescentou Merz.

Já a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que os países europeus partem para a Turquia com a mesma convicção: "a Europa deve assumir as suas próprias responsabilidades em matéria de defesa e segurança, avançando com determinação no caminho empreendido rumo a uma componente europeia mais sólida no seio da Aliança Atlântica, mais forte e sempre numa lógica de complementaridade com o pilar norte-americano".

Meloni, que defende o aproveitamento dos pontos fortes dos Estados e "promover o desenvolvimento de uma base industrial europeia sólida", lembrou que, desde a cimeira da Nato em Haia, no ano passado, os membros têm assumido responsabilidades não só a nível bélico convencional, mas também em aspetos de autonomia estratégica, proteção de dados e segurança das fronteiras.

Já o primeiro-ministro britânico demissionário, Keir Starmer, defendeu igualmente a criação de uma "NATO mais europeia" e afirmou que a cimeira de Ancara será o momento certo para impulsionar o reforço do papel de liderança europeia, que o continente está disposto a assumir.

Starmer recebeu em Berlim várias palavras de agradecimento por parte dos líderes europeus presentes pelos esforços em prol da segurança europeia, num momento em que prepara a saída do governo.