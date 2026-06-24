Venezuela abalada por sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter

Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Ritcher abanou na tarde desta quarta-feira a capital da Venezuela, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.

Foi emitido um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre.

Há "possibilidade de ondas de tsunami perigosas para as costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro do terramoto na Venezuela", lê-se no portal.

Até ao momento, não há informações sobre possíveis vítimas.



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Segundo a agência Reuters, os habitantes da Colômbia também sentiram o tremor de terra com uma profundidade de 13 quilómetros.

Sabe-se, por enquanto, de relatos de várias réplicas do sismo em diferentes regiões venezuelanas.

Nas redes sociais, já foram partilhados vídeos que mostram prédios em Caracas a ruir depois do abalo.

[Em atualização]