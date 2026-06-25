- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
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Sismos na Venezuela
Albuquerque diz ter notícia da morte de dois luso-descendentes e admite que "devemos ter muitas vítimas"
25 jun, 2026 - 17:17 • Pedro Mesquita
Em declarações exclusivas à Renascença, o presidente do governo regional da Madeira indica que desabou um conhecido hotel gerido por madeirenses, "com pessoas lá dentro" e há também cidadãos portugueses ainda desaparecidos ou incontactáveis.
O presidente do governo regional da Madeira confirmou, em declarações exclusivas à Renascença, a morte de, pelo menos, dois cidadãos luso-descendentes nos violentos sismos de quarta-feira na Venezuela.
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, já tinha confirmado a morte de um cidadão português e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, deu conta de cinco portugueses desaparecidos.
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De acordo com os dados oficiais das autoridades venezuelanas, os sismos provocaram pelo menos 164 mortos e centenas de feridos.
Em declarações à Renascença, Miguel Albuquerque indica que desabou um conhecido hotel gerido por madeirenses, "com pessoas lá dentro" e há também cidadãos portugueses ainda desaparecidos ou incontactáveis.
Pelos dados que tem recolhido este sismo afetou muito a comunidade portuguesa a residir na Venezuela?
Nós temos contatado a nossa comunidade de lá, os nossos conselheiros, e a situação mais grave é sobretudo em La Guaira e numa zona de Caracas que é Palos Grandes. Um dos hotéis mais importantes da zona, o Hotel Eduardo's, propriedade de madeirenses, desabou com pessoas lá dentro...com famílias. Devemos ter muitas vítimas. Alguns negócios, designadamente oficinas e infraestruturas, desabaram completamente. Eram de "malta amiga" e, portanto, há ainda que fazer um levantamento.
Quanto a portugueses ou lusodescendentes, tem ideia da existência de desaparecidos, pelo menos?
Temos já alguns, de acordo com a comunidade que reside aqui (na Madeira), mas não lhe posso contabilizar neste momento. Alguns familiares estão mortos, outros são dados como desaparecidos, mas neste momento estamos a fazer contabilização.
Mas já há a confirmação da existência de mortos portugueses?
Sim, sim, sim. Foi a informação que me deram há alguns momentos...há, pelo menos, duas vítimas estão confirmadas. São familiares de pessoas daqui residentes. Há um conjunto de pessoas também desaparecidas, mas há pelo menos duas (vitimas mortais) que me confirmaram.
Esta é uma situação que exige, neste momento, a presença de equipas de intervenção. Muitos prédios desabaram com pessoas lá dentro, e é fundamental nestas próximas 48 horas que entrem as equipas de resgate.
Nós próprios disponibilizámos equipas de proteção civil. Logo que for possível, temos que dar uma ajuda porque a situação é muito grave. Há que intervir nas primeiras 48 horas, no sentido de resgatar um conjunto de pessoas que estão presas nos escombros e ainda estão vivas.
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