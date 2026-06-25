Albuquerque diz ter notícia da morte de dois luso-descendentes e admite que "devemos ter muitas vítimas"

O presidente do governo regional da Madeira confirmou, em declarações exclusivas à Renascença, a morte de, pelo menos, dois cidadãos luso-descendentes nos violentos sismos de quarta-feira na Venezuela.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, já tinha confirmado a morte de um cidadão português e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, deu conta de cinco portugueses desaparecidos.

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De acordo com os dados oficiais das autoridades venezuelanas, os sismos provocaram pelo menos 164 mortos e centenas de feridos.

Em declarações à Renascença, Miguel Albuquerque indica que desabou um conhecido hotel gerido por madeirenses, "com pessoas lá dentro" e há também cidadãos portugueses ainda desaparecidos ou incontactáveis.

Pelos dados que tem recolhido este sismo afetou muito a comunidade portuguesa a residir na Venezuela?

Nós temos contatado a nossa comunidade de lá, os nossos conselheiros, e a situação mais grave é sobretudo em La Guaira e numa zona de Caracas que é Palos Grandes. Um dos hotéis mais importantes da zona, o Hotel Eduardo's, propriedade de madeirenses, desabou com pessoas lá dentro...com famílias. Devemos ter muitas vítimas. Alguns negócios, designadamente oficinas e infraestruturas, desabaram completamente. Eram de "malta amiga" e, portanto, há ainda que fazer um levantamento.