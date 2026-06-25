- Noticiário das 16h
- 25 jun, 2026
-
Irão
Cantora iraniana condenada a 74 chicotadas por atuar sem véu islâmico
25 jun, 2026 - 15:31 • Olímpia Mairos
A artista foi punida por atuar sem o hijab obrigatório e ficará impedida de abandonar o país ou de realizar espetáculos durante dois anos.
A cantora iraniana Parastoo Ahmadi foi condenada por um tribunal do Irão a 74 chicotadas por se ter apresentado em público sem usar o hijab (véu islâmico), cuja utilização é obrigatória para as mulheres no país.
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A sentença prevê ainda a proibição de sair do Irão e de atuar em público durante os próximos dois anos, numa decisão que organizações de defesa dos direitos humanos consideram um novo sinal do endurecimento da repressão contra as mulheres e a liberdade de expressão.
A decisão judicial foi tomada na semana passada, num julgamento à porta fechada na província de Qom, que envolveu também oito elementos da banda e da equipa técnica da artista. Dois dos condenados encontravam-se fora do país quando o veredito foi conhecido.
O caso remonta a um concerto realizado em 2024, cuja gravação se tornou viral nas redes sociais. No vídeo, Parastoo Ahmadi surge com o cabelo, os braços e os ombros descobertos, desafiando as rigorosas leis iranianas sobre o vestuário feminino.
A condenação surge poucos dias após o cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos, levando organizações de defesa dos direitos humanos a alertar para um possível endurecimento da repressão interna.
Em declarações, citadas pelo The New York Times, Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor da organização Iran Human Rights, classificou a sentença como "uma punição desumana e humilhante", considerando que poderá representar um agravamento das restrições impostas às mulheres e à liberdade de expressão artística.
Nos últimos anos, o uso obrigatório do hijab tem estado no centro da contestação social no Irão, sobretudo desde a morte de Mahsa Amini, em 2022, que desencadeou uma vaga de protestos em todo o país. A condenação de Parastoo Ahmadi é encarada por vários observadores como um sinal de que as autoridades mantêm uma aplicação rigorosa das leis religiosas e morais.
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