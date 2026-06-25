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Carro invade celebrações da vitória do México e faz pelo menos 17 feridos em Cabo San Lucas

25 jun, 2026 - 13:26 • Olímpia Mairos

Condutor terá acelerado contra uma multidão de adeptos que festejava o triunfo da seleção mexicana. As autoridades investigam as circunstâncias do incidente.

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Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas na noite de quarta-feira, quando um automóvel invadiu uma concentração de adeptos que celebravam a vitória da seleção do México no Campeonato do Mundo, em Cabo San Lucas, no estado mexicano da Baixa Califórnia do Sul, segundo o jornal britânico The Sun.

De acordo com a Reuters, as autoridades não confirmaram, para já, o número oficial de vítimas nem a gravidade dos ferimentos, mas garantem que foi aberta uma investigação para apurar o que esteve na origem do atropelamento.

Já o jornal britânico adianta que o condutor terá acelerado inesperadamente em direção aos adeptos, que enchiam as ruas da cidade turística para assinalar o triunfo do México por 3-0 frente à Chéquia, no último jogo da fase de grupos do Mundial de 2026.

Após avançar alguns metros, o automóvel acabou por embater quando tentou mudar de direção. Testemunhas correram em direção ao veículo e, segundo relatos locais, o suspeito foi detido pouco depois, ainda no local.

A polícia, os bombeiros e elementos da Proteção Civil mobilizaram-se de imediato para prestar assistência às vítimas e isolar a área.

Nas redes sociais circulam imagens que alegadamente mostram o momento em que o carro atinge a multidão. Contudo, a agência Reuters sublinha que não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade desses vídeos.

A investigação continua em curso e as autoridades deverão divulgar mais informações à medida que forem conhecidos novos desenvolvimentos.

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