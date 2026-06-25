Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Acidente ferroviário

Comboio de passageiros colide com comboio de carga na Polónia

25 jun, 2026 - 17:56 • Ricardo Vieira

O acidente aconteceu na região centro-oeste da Polónia.

A+ / A-

Um comboio de passageiros colidiu com comboio de carga esta quinta-feira à tarde na Polónia.

O acidente aconteceu na região centro-oeste da Polónia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram mobilizadas 16 equipas de bombeiros para o local, avança o site da TVP Poznań.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias carruagens tombadas fora dos carris.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil