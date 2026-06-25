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Acidente ferroviário
Comboio de passageiros colide com comboio de carga na Polónia
25 jun, 2026 - 17:56 • Ricardo Vieira
O acidente aconteceu na região centro-oeste da Polónia.
Um comboio de passageiros colidiu com comboio de carga esta quinta-feira à tarde na Polónia.
O acidente aconteceu na região centro-oeste da Polónia.
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Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram mobilizadas 16 equipas de bombeiros para o local, avança o site da TVP Poznań.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias carruagens tombadas fora dos carris.
[em atualização]
- Noticiário das 17h
- 25 jun, 2026
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