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Sismos na Venezuela
Como os telemóveis conseguiram avisar milhões segundos antes dos sismos na Venezuela?
25 jun, 2026 - 23:45 • Catarina Magalhães
Uma peça com menos de um milímetro dentro do telemóvel consegue desencadear milhões de notificações Google que podem dar tempo "suficiente para descer de uma escada, afastar-se de objetos perigosos e procurar abrigo" em caso de sismo. Mas como é que isto é possível?
São já milhares os testemunhos, vídeos e fotografias sobre as consequências dos sismos, de magnitude 7,2 e 5,5 na escala de Richter, que abanaram "de repente" a Venezuela na tarde de quarta-feira, mas algumas pessoas souberam dos abalos que atingiram o norte do país segundos antes de acontecerem.
Entre os 45 segundos que separaram os dois sismos, os telemóveis tremeram às 18h04 locais (23h04 em Portugal Continental) com um alerta semelhante a este: "Terramoto próximo: pode sentir tremores. Magnitude inicial de 6,2 a aproximadamente 355 quilómetros."
Mas como é que isto funciona?
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Os telemóveis Android com Google operacional têm um sistema automático que consegue utilizar os smartphones como "mini sismómetros", lê-se no site oficial.
Se milhares de sensores de movimento e vibração de telemóveis detetarem ao mesmo tempo alguma instabilidade ou inclinação semelhante a uma onda sísmica, os dispositivos vão enviar automaticamente um sinal para os servidores do Google.
Com menos de um milímetro, o acelerómetro é a mesma peça que consegue dar esta mensagem e entender, no dia a dia, quando um telemóvel está a ser inclinado para "rodar" automaticamente o ecrã.
A partir daí, os algoritmos da grande tecnológica avaliam, numa questão de segundos, a fiabilidade dos avisos e o Google acabará por replicar o alerta para milhões de telemóveis próximos ao epicentro da ocorrência.
Esta notificação pode dar tempo "suficiente ao utilizador para descer de uma escada, afastar-se de objetos perigosos e procurar abrigo", acreditam os especialistas.
Contabilizando com 2,5 mil milhões de pessoas com este sistema, o "Alerta Android de Terramotos" já detetou milhares de sismos e enviou alertas a milhões de pessoas em quase 100 países.
Como os abalos na Venezuela foram superiores a uma magnitude de 4,5 na escala de Richter, milhões de venezuelanos que estavam ligados à internet receberam o alerta.
A venezuelana Jessie Figueira contou ao jornal brasileiro "g1" que a notificação caiu no telemóvel cerca de 30 segundos antes de sentir o tremor.
Apesar do alerta, Jessie pensou que o aviso se tratava de uma notícia falsa ou de um vírus, mas, em menos de um minuto, teve de se proteger num canto de uma porta na sua casa em San Antonio de los Altos, a vinte quilómetros do centro da capital venezuelana, Caracas.
De acordo com o mais recente balanço oficial, divulgado esta quinta-feira à noite, os sismos fizeram pelo menos 188 mortos e 1.520 feridos.
Há ainda 200 pessoas presas nos escombros de edifícios destruídos pelos tremores de terra de 7,2 e 7,5 na escala de Richter.
Foi confirmada a morte de dois cidadãos portugueses e quatro lusodescendentes em resultado dos sismos na Venezuela, revelou esta quinta-feira à noite fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e confirmou o Presidente da República, António José Seguro.
Os contactos para comunicar situações urgentes são o número +58 414-466.53.50 e o e-mail cgcaracas@mnet.pt para a região de Caracas e o número +58 412-040.55.65 e o correio eletrónico valencia@mne.pt para a área de Valência.
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