Como os telemóveis conseguiram avisar milhões segundos antes dos sismos na Venezuela?

São já milhares os testemunhos, vídeos e fotografias sobre as consequências dos sismos, de magnitude 7,2 e 5,5 na escala de Richter, que abanaram "de repente" a Venezuela na tarde de quarta-feira, mas algumas pessoas souberam dos abalos que atingiram o norte do país segundos antes de acontecerem.

Entre os 45 segundos que separaram os dois sismos, os telemóveis tremeram às 18h04 locais (23h04 em Portugal Continental) com um alerta semelhante a este: "Terramoto próximo: pode sentir tremores. Magnitude inicial de 6,2 a aproximadamente 355 quilómetros."

Mas como é que isto funciona?

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Os telemóveis Android com Google operacional têm um sistema automático que consegue utilizar os smartphones como "mini sismómetros", lê-se no site oficial.

Se milhares de sensores de movimento e vibração de telemóveis detetarem ao mesmo tempo alguma instabilidade ou inclinação semelhante a uma onda sísmica, os dispositivos vão enviar automaticamente um sinal para os servidores do Google.

Com menos de um milímetro, o acelerómetro é a mesma peça que consegue dar esta mensagem e entender, no dia a dia, quando um telemóvel está a ser inclinado para "rodar" automaticamente o ecrã.

A partir daí, os algoritmos da grande tecnológica avaliam, numa questão de segundos, a fiabilidade dos avisos e o Google acabará por replicar o alerta para milhões de telemóveis próximos ao epicentro da ocorrência.