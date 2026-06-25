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Onda de calor

Criança de três anos encontrada morta dentro da viatura em França

25 jun, 2026 - 17:39 • Ricardo Vieira

Este é o segundo caso do género em poucos dias em França, país que está a ser assolado por uma onda de calor.

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Uma criança de três anos foi encontrada morta no interior de uma viatura, em Saint-Gratien, nos arredores de Paris, avançou esta quinta-feira a imprensa francesa.

O caso aconteceu na terça-feira numa altura em que França está a ser assolada por uma onda de calor extremo, com recordes de temperatura.

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O alerta foi dado pelas 19h00 de terça-feira. Os bombeiros foram chamados a assistir um menino encontrado inconsciente no carro da família.

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A viatura estava estacionada junto à habitação, indica o Ministério Público de Pontoise, citado pela estação BFMTV.

Os pais, inicialmente, e depois os paramédicos tentaram reanimar a criança, mas o óbito acabou por ser declarado meia hora depois do alerta.

A criança terá escapado à vigilância dos pais e entrou na viatura. O sistema de segurança ter-se-á ativado e o menino ficou fechado no interior, de acordo com as informações preliminares da investigação.

Este é o segundo caso em poucos dias em França. Na segunda-feira, duas crianças foram encontradas mortas. As crianças de dois e quatro anos estavam no interior da viatura da família na zona de Carpentras, no sul do país.

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