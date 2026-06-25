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Acidente ferroviário

Dois comboio colidiram na Polónia

25 jun, 2026 - 17:56 • Ricardo Vieira

O acidente aconteceu na região centro-oeste da Polónia. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram mobilizadas 16 equipas de bombeiros.

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Dois comboios colidiram esta quinta-feira à tarde na região centro-oeste na Polónia, avança a comunicação social local.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram mobilizadas 16 equipas de bombeiros para o local, indica o site da TVP Poznań.

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Os primeiros relatos apontavam para a colisão entre um comboio de passageiros e um comboio de mercadorias.

No entanto, imagens divulgadas pela estação TVN24 parecem mostrar dois comboios de passageiros.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias carruagens tombadas e fora dos carris.

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