- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
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Acidente ferroviário
Dois comboio colidiram na Polónia
25 jun, 2026 - 17:56 • Ricardo Vieira
O acidente aconteceu na região centro-oeste da Polónia. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram mobilizadas 16 equipas de bombeiros.
Dois comboios colidiram esta quinta-feira à tarde na região centro-oeste na Polónia, avança a comunicação social local.
Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram mobilizadas 16 equipas de bombeiros para o local, indica o site da TVP Poznań.
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Os primeiros relatos apontavam para a colisão entre um comboio de passageiros e um comboio de mercadorias.
No entanto, imagens divulgadas pela estação TVN24 parecem mostrar dois comboios de passageiros.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias carruagens tombadas e fora dos carris.
- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
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