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França apreende no Mediterrâneo petroleiro da "frota fantasma" da Rússia

25 jun, 2026 - 21:09 • Reuters

“Não permitiremos que a frota fantasma contorne as sanções e financie o esforço de guerra russo”, afirma o Presidente francês.

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A Marinha francesa apreendeu esta quinta-feira mais um petroleiro alegadamente ligado à chamada “frota fantasma” da Rússia.

O navio “Deliver” tinha partido de Primorsk, um dos principais terminais russos de exportação de petróleo.

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Foi intercetado ao largo da Sicília quando seguia em direção ao Canal de Suez, com destino final a Singapura.

Não permitiremos que a frota fantasma contorne as sanções e financie o esforço de guerra russo”, escreveu o Presidente francês, Emmanuel Macron, nas redes sociais após anunciar a apreensão do petroleiro “Deliver”, acrescentando que “a Europa está determinada”.

O navio tinha partido de Primorsk, um dos principais terminais russos de exportação de petróleo, e foi intercetado ao largo da Sicília quando seguia em direção ao Canal de Suez, com destino final a Singapura.

Desde o início do ano, nove petroleiros suspeitos de integrarem esta rede — utilizada para transportar petróleo e gás contornando as sanções ocidentais — foram apreendidos em vários países europeus, quatro dos quais por França.

O Reino Unido apreendeu igualmente um petroleiro no Canal da Mancha a 14 de junho.

Além disso, outros três navios suspeitos de pertencerem à “frota fantasma” foram inspecionados no âmbito de uma missão naval europeia no Mediterrâneo, segundo uma fonte militar ocidental.

Moscovo tem classificado estas ações como ilegais.

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