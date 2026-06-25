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- 25 jun, 2026
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Guerra na Ucrânia
França apreende no Mediterrâneo petroleiro da "frota fantasma" da Rússia
25 jun, 2026 - 21:09 • Reuters
“Não permitiremos que a frota fantasma contorne as sanções e financie o esforço de guerra russo”, afirma o Presidente francês.
A Marinha francesa apreendeu esta quinta-feira mais um petroleiro alegadamente ligado à chamada “frota fantasma” da Rússia.
O navio “Deliver” tinha partido de Primorsk, um dos principais terminais russos de exportação de petróleo.
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Foi intercetado ao largo da Sicília quando seguia em direção ao Canal de Suez, com destino final a Singapura.
“Não permitiremos que a frota fantasma contorne as sanções e financie o esforço de guerra russo”, escreveu o Presidente francês, Emmanuel Macron, nas redes sociais após anunciar a apreensão do petroleiro “Deliver”, acrescentando que “a Europa está determinada”.
O navio tinha partido de Primorsk, um dos principais terminais russos de exportação de petróleo, e foi intercetado ao largo da Sicília quando seguia em direção ao Canal de Suez, com destino final a Singapura.
Desde o início do ano, nove petroleiros suspeitos de integrarem esta rede — utilizada para transportar petróleo e gás contornando as sanções ocidentais — foram apreendidos em vários países europeus, quatro dos quais por França.
O Reino Unido apreendeu igualmente um petroleiro no Canal da Mancha a 14 de junho.
Além disso, outros três navios suspeitos de pertencerem à “frota fantasma” foram inspecionados no âmbito de uma missão naval europeia no Mediterrâneo, segundo uma fonte militar ocidental.
Moscovo tem classificado estas ações como ilegais.
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