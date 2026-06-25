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Venezuela
Gritos, pânico e muito desespero. O que mostram os vídeos dos sismos na Venezuela
25 jun, 2026 - 14:57 • João Carlos Malta
Casas, aeroportos e ruas com um rasto de destruição. A força dos dois abalos que atingiram a Venezuela é bem visível nos vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais.
Gritos, pânico, edifícios parcialmente destruídos, e muito desespero. Estas são as imagens mais fortes dos milhares de vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais dos momentos em que os dois sismos abalaram a Venezuela, na noite desta quarta-feira, e também das horas que se lhe seguiram.
Num dos vídeos, vê-se um morador de um prédio afetado, a descer as escadas, os vários andares, e a passar por um rasto de destruição.
Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 164 mortos e 971 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.
O abalo foi especialmente sentido na capital, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (USGS). O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental).
Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I— 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026
Noutro vídeo do aeroporto de Maiquetía, vê-se a queda de estruturas e pó, muito pó, a inundar os corredores. As pessoas fogem em pânico tentando encontrar um sítio seguro.
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
Num terceiro vídeo, ouve-se um ofegante “ajuda” e é visível aquilo que o internauta descreve como o colapso total do Edifício Oasis, na Playa Grande, La Guaira.
Edificio Oasis, Playa grande— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026
La Guaira, Venezuela
Totalmente colapsado !
Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr
A Al Jazeera também publicou um outro vídeo das primeiras imagens logo a seguir aos abalos. São centenas de pessoas na rua em desespero total , gritos e queda de edifícios. A angústia é generalizada.
Video captured the first moments of two powerful earthquakes striking Venezuela, triggering panic as people fled for safety as buildings collapsed around them. pic.twitter.com/ZadZ6VNrNo— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 25, 2026
Os dois tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos : surgiu, primeiro, o sismo de 7,2 atingiu cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas e, de seguida, um abalo de 7,5 a 44 quilómetros de distância.
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