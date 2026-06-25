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Gritos, pânico e muito desespero. O que mostram os vídeos dos sismos na Venezuela

25 jun, 2026 - 14:57 • João Carlos Malta

Casas, aeroportos e ruas com um rasto de destruição. A força dos dois abalos que atingiram a Venezuela é bem visível nos vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais.

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Gritos, pânico, edifícios parcialmente destruídos, e muito desespero. Estas são as imagens mais fortes dos milhares de vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais dos momentos em que os dois sismos abalaram a Venezuela, na noite desta quarta-feira, e também das horas que se lhe seguiram.

Num dos vídeos, vê-se um morador de um prédio afetado, a descer as escadas, os vários andares, e a passar por um rasto de destruição.

Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 164 mortos e 971 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.

O abalo foi especialmente sentido na capital, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (USGS). O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental).

Noutro vídeo do aeroporto de Maiquetía, vê-se a queda de estruturas e pó, muito pó, a inundar os corredores. As pessoas fogem em pânico tentando encontrar um sítio seguro.

Num terceiro vídeo, ouve-se um ofegante “ajuda” e é visível aquilo que o internauta descreve como o colapso total do Edifício Oasis, na Playa Grande, La Guaira.

A Al Jazeera também publicou um outro vídeo das primeiras imagens logo a seguir aos abalos. São centenas de pessoas na rua em desespero total , gritos e queda de edifícios. A angústia é generalizada.

Os dois tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos : surgiu, primeiro, o sismo de 7,2 atingiu cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas e, de seguida, um abalo de 7,5 a 44 quilómetros de distância.

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