Gritos, pânico e muito desespero. O que mostram os vídeos dos sismos na Venezuela

Gritos, pânico, edifícios parcialmente destruídos, e muito desespero. Estas são as imagens mais fortes dos milhares de vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais dos momentos em que os dois sismos abalaram a Venezuela, na noite desta quarta-feira, e também das horas que se lhe seguiram.

Num dos vídeos, vê-se um morador de um prédio afetado, a descer as escadas, os vários andares, e a passar por um rasto de destruição.

Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 164 mortos e 971 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.

O abalo foi especialmente sentido na capital, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (USGS). O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental).