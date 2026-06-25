Iraque ameaça abandonar a OPEP se não obtiver aumento da quota de produção de petróleo

O Iraque admite abandonar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) caso o cartel não aceite aumentar de forma significativa a quota de produção atribuída ao país, adianta a Reuters, citando fontes com conhecimento das negociações.

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A eventual saída representaria um duro golpe para a organização, da qual o Iraque é um dos cinco membros fundadores e o segundo maior produtor, apenas atrás da Arábia Saudita. O alerta surge menos de dois meses depois da saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP.

Segundo um alto responsável do Ministério do Petróleo iraquiano, a situação financeira do país, fortemente afetada pela guerra com o Irão e pelo impacto no escoamento do petróleo através do Estreito de Ormuz, justifica uma revisão urgente da quota atribuída a Bagdade.

"A Arábia Saudita e outros aliados da OPEP devem tratar esta questão com a máxima seriedade. Caso isso não aconteça, o Iraque será obrigado a considerar todas as opções disponíveis", afirmou o responsável.

Apesar do aviso, o mesmo responsável sublinhou que "ainda é prematuro" falar de uma saída da organização, acrescentando que a intenção do Governo é continuar na OPEP, mas com uma quota de produção mais elevada.

Poucas horas depois, o Ministério do Petróleo procurou desvalorizar os relatos, esclarecendo que as notícias que apontavam para uma eventual saída da OPEP "não refletem a posição oficial do Governo iraquiano".

Atualmente, a quota atribuída ao Iraque para julho é de 4,378 milhões de barris por dia, embora a produção efetiva esteja bastante abaixo desse nível devido às perturbações nas exportações provocadas pelo encerramento do Estreito de Ormuz. Segundo dados da própria OPEP, o país produziu apenas 1,48 milhões de barris por dia em maio, uma quebra acentuada face aos cerca de 4,2 milhões registados em fevereiro.

Revisão das quotas em curso

As declarações surgem numa altura em que a OPEP+, aliança que reúne a OPEP, a Rússia e outros países produtores, está a rever a capacidade de produção dos seus membros. Essa avaliação servirá de base para definir as quotas de produção a aplicar em 2027.

O porta-voz do Governo iraquiano, Haider al Aboudi, garantiu que Bagdade pretende recuperar rapidamente a capacidade de exportação.

"O Iraque está a trabalhar para restaurar a sua capacidade total de exportação de petróleo e pretende aumentar a produção para sete milhões de barris por dia nos próximos anos", afirmou.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, já tinha defendido que a quota atribuída ao país deveria refletir a sua capacidade de produção e a dimensão da sua população.

Até ao momento, nem a OPEP nem as autoridades sauditas comentaram as declarações dos responsáveis iraquianos. Após a divulgação da notícia pela Reuters, o preço do petróleo Brent agravou momentaneamente as perdas, descendo para valores inferiores aos 73 dólares por barril.