Portugal tem 53 elementos em prontidão para missão de apoio à Venezuela

Portugal tem 53 elementos preparados para serem enviados para a Venezuela para prestar apoio às autoridades locais, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações à TVI.

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A equipa será composta por seis elementos do INEM, entre os quais dois médicos, dois enfermeiros e dois tripulantes de ambulância. A missão integra ainda membros da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e elementos da Proteção Civil.

"Há 53 pessoas em prontidão para serem enviadas para ajudar a Venezuela", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações à TVI.

O governante admitiu que a chegada da missão portuguesa ao país sul-americano poderá demorar algum tempo devido às condições existentes no terreno.

"As autoridades venezuelanas pedem que cheguem equipas de busca e materiais para as pessoas desalojadas", acrescentou Paulo Rangel.