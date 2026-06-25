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Portugal tem 53 elementos em prontidão para missão de apoio à Venezuela

25 jun, 2026 - 18:30 • Redação

Portugal tem 53 elementos em prontidão para apoiar a Venezuela. Missão inclui profissionais de saúde, militares da GNR e elementos da Proteção Civil. Chegada ao terreno poderá demorar devido às condições locais.

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Portugal tem 53 elementos preparados para serem enviados para a Venezuela para prestar apoio às autoridades locais, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações à TVI.

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A equipa será composta por seis elementos do INEM, entre os quais dois médicos, dois enfermeiros e dois tripulantes de ambulância. A missão integra ainda membros da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e elementos da Proteção Civil.

"Há 53 pessoas em prontidão para serem enviadas para ajudar a Venezuela", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações à TVI.

O governante admitiu que a chegada da missão portuguesa ao país sul-americano poderá demorar algum tempo devido às condições existentes no terreno.

"As autoridades venezuelanas pedem que cheguem equipas de busca e materiais para as pessoas desalojadas", acrescentou Paulo Rangel.

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