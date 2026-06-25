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- 25 jun, 2026
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Sismo na Venezuela
Presidente da Venezuela anuncia fundo de 200 milhões de dólares para reconstrução das zonas afetadas
25 jun, 2026 - 13:15 • João Carlos Malta
Destina-se a reconstruir infraestruturas, hospitais e avançar na construção de habitações para quem perdeu a casa. Haverá também instruções para a criação de um fundo destinado à “assistência imediata às vítimas deste desastre natural".
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de dólares (176,4 milhões de euros) destinado à reconstrução das zonas afetadas.
“Gostaria de anunciar a criação de um fundo inicial de 200 milhões de dólares com recursos que temos no Fundo Monetário Internacional (FMI), que nos permita reconstruir infraestruturas, hospitais e avançar na construção de habitações para quem perdeu as suas casas”, detalhou.
Rodríguez deu também instruções para a criação de um fundo destinado à “assistência imediata às vítimas deste desastre natural que — lamentou — deixou dezenas de famílias de luto”.
Por fim, apelou à população para que se unisse numa oração ecuménica às 19h00 desta quinta-feira (hora local), a fim de rezar pelo resgate das pessoas que continuam presas sob as estruturas desmoronadas.
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A presidente exortou os cidadãos a manterem a calma e a refugiarem-se em locais seguros para facilitar o trabalho das equipas de salvamento.
A Venezuela foi abalada esta quarta-feira por dois fortes sismos com apenas 39 segundos de diferença, de magnitude 7,2 e 7,5, respetivamente, segundo informou o sistema oficial de alerta de tsunamis dos Estados Unidos.
O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos explicou que ambos os tremores constituíram um “duplo sísmico”, um fenómeno em que dois terramotos de grande magnitude ocorrem com poucos segundos de diferença na mesma zona.
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