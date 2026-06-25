Presidente da Venezuela anuncia fundo de 200 milhões de dólares para reconstrução das zonas afetadas

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de dólares (176,4 milhões de euros) destinado à reconstrução das zonas afetadas.

“Gostaria de anunciar a criação de um fundo inicial de 200 milhões de dólares com recursos que temos no Fundo Monetário Internacional (FMI), que nos permita reconstruir infraestruturas, hospitais e avançar na construção de habitações para quem perdeu as suas casas”, detalhou.

Rodríguez deu também instruções para a criação de um fundo destinado à “assistência imediata às vítimas deste desastre natural que — lamentou — deixou dezenas de famílias de luto”.

Por fim, apelou à população para que se unisse numa oração ecuménica às 19h00 desta quinta-feira (hora local), a fim de rezar pelo resgate das pessoas que continuam presas sob as estruturas desmoronadas.