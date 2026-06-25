Rangel diz que há cinco portugueses desaparecidos depois de sismos na Venezuela

Rangel diz que as projeções de organizações internacionais habituadas a lidar com grandes tragédias a nível mundial, e que apontam para milhares de mortos , “e, nesse caso, temos que ser realistas, é provável que haja portugueses também, ou lusodescendentes”.

Segundo Rangel, há uma família portuguesa de quatro elementos que está desaparecida e debaixo de escombros, em Guaira. Há ainda uma cidadã portuguesa familiar de funcionários consulares que também poderá estar debaixo de escombros, em Caracas.

Os dois abalos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter tiveram um intervalo de 39 segundos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta quinta-feira, em entrevista à TVI ,que há cinco portugueses desaparecidos na Venezuela , na sequência de dois sismos que atingiram o país na quarta-feira.

Em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por(...)

Na mesma entrevista à TVI, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que Portugal tem um avião preparado e que estão 53 pessoas escaladas e em prontidão para serem enviadas para ajudar a Venezuela. Entre eles estão médicos, agentes da GNR e da Proteção Civil.

Rangel diz que neste momento as queixas dos portugueses na Venezuela “são sobretudo dos que não conseguem fazer contatos”.

“Não é tanto a pedirem uma ajuda imediata, é dizerem que não conseguem localizar os familiares ou os amigos, mas, essencialmente, porque não conseguem ligar”, descreveu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que esteve em contato com o governo venezuelano e que a” concentração principal das autoridades venezuelanas é que façamos chegar meios de salvamento, porque as próximas 24 a 48 horas são decisivas e, obviamente, salvar as pessoas que estejam com vida é a prioridade”.

Lembrou também que “os meios são muito escassos, a destruição é grande e, portanto, é muito importante que a comunidade internacional se mobilize, como Portugal se está a mobilizar, para fazer esta ajuda e esta solidariedade”.

Até ao momento, os números oficiais de mortos na Venezuela são de 164 mortos e 971 feridos.