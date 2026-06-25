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Rangel diz que há cinco portugueses desaparecidos depois de sismos na Venezuela

25 jun, 2026 - 13:59 • João Carlos Malta

Apesar de para já não haver registo oficial de vítimas mortais na comunidade de lusodescendentes, o ministro dos Negócios Estrangeiros considera provável que com as projeções a apontarem para milhares de mortos, isso possa vir a acontecer.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta quinta-feira, em entrevista à TVI ,que há cinco portugueses desaparecidos na Venezuela, na sequência de dois sismos que atingiram o país na quarta-feira.

Os dois abalos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter tiveram um intervalo de 39 segundos.

Segundo Rangel, há uma família portuguesa de quatro elementos que está desaparecida e debaixo de escombros, em Guaira. Há ainda uma cidadã portuguesa familiar de funcionários consulares que também poderá estar debaixo de escombros, em Caracas.

Rangel diz que as projeções de organizações internacionais habituadas a lidar com grandes tragédias a nível mundial, e que apontam para milhares de mortos, “e, nesse caso, temos que ser realistas, é provável que haja portugueses também, ou lusodescendentes”.

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Na mesma entrevista à TVI, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que Portugal tem um avião preparado e que estão 53 pessoas escaladas e em prontidão para serem enviadas para ajudar a Venezuela. Entre eles estão médicos, agentes da GNR e da Proteção Civil.

Rangel diz que neste momento as queixas dos portugueses na Venezuela “são sobretudo dos que não conseguem fazer contatos”.

“Não é tanto a pedirem uma ajuda imediata, é dizerem que não conseguem localizar os familiares ou os amigos, mas, essencialmente, porque não conseguem ligar”, descreveu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que esteve em contato com o governo venezuelano e que a” concentração principal das autoridades venezuelanas é que façamos chegar meios de salvamento, porque as próximas 24 a 48 horas são decisivas e, obviamente, salvar as pessoas que estejam com vida é a prioridade”.

Lembrou também que “os meios são muito escassos, a destruição é grande e, portanto, é muito importante que a comunidade internacional se mobilize, como Portugal se está a mobilizar, para fazer esta ajuda e esta solidariedade”.

Até ao momento, os números oficiais de mortos na Venezuela são de 164 mortos e 971 feridos.

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