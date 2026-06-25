Seguro acompanha sismos na Venezuela com "preocupação"

"Neste momento ainda de incerteza, dirige ao povo venezuelano, aos portugueses aí residentes e às autoridades da República da Venezuela uma mensagem de solidariedade e esperança", diz o Presidente da República.

António José Seguro refere, em comunicado, que "acompanha, com preocupação, os desenvolvimentos da situação".

O Presidente da República de Portugal, António José Seguro, manifesta a sua "profunda consternação" após dois sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter que esta quarta-feira abalaram a Venezuela.

Até ao momento, o presidente da câmara de um bairr(...)

Os sismos provocaram o desabamento de edifícios em Caracas, de acordo com fonte do Governo venezuelano.

Também há registo de zonas da cidade de energia elétrica, confirmou à Renascença José Luís Ferreira, da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.

Até ao momento, as autoridades ainda não confirmaram a existência de vítimas.

“São prováveis elevados números de vítimas e danos extensos, sendo expectável que o desastre tenha um impacto generalizado”, indica Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), cuja estimativa preliminar aponta para um número de mortos entre 10 mil e 100 mil pessoas.



De acordo com USGS, os tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos. O sismo de magnitude 7,2 atingiu uma zona situada a cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas, seguindo-se um segundo abalo de magnitude 7,5.

Foi emitido um alerta de tsunami para a região, que acabou por ser levantado uma hora depois.