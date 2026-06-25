- Noticiário das 16h
- 25 jun, 2026
-
Sismo. Governo confirma morte de português na Venezuela
25 jun, 2026 - 15:48 • Fábio Monteiro
Cidadão português morreu na Venezuela após ter sido retirado dos escombros.
O Governo confirmou a morte de um cidadão português na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela.
A informação foi avançada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro: “Há poucos minutos foi identificada a primeira vítima mortal de nacionalidade portuguesa, uma pessoa residente na Venezuela, que ainda foi retirada dos escombros com vida, mas perdeu a vida no caminho para o aeroporto, para o hospital."
Numa publicação nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda: "O MNE confirma a primeira morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela. A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por falecer a caminho do hospital. Neste momento de dor, Portugal apresenta sentidas condolências à família e expressa solidariedade às autoridades e ao povo venezuelano."
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Esta quinta-feira, em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por dois sismos: o primeiro terramoto teve magnitude 7,2, o segundo foi de magnitude 7,5.
O balanço provisório aponta para pelo menos 164 mortos e cerca de 20 mil desaparecidos.
Os números continuam a aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento.
Tragédia
🔴 Sismo na Venezuela. Confirmados 164 mortos, há um morto português
Em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por(...)
Lusodescendentes entre as vítimas
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, adiantou à Renascença que recebeu informação da comunidade portuguesa na Venezuela que aponta para familiares de residentes na Madeira entre as vítimas e os desaparecidos, embora o levantamento continue em curso.
Segundo Miguel Albuquerque, há indicação de pelo menos dois lusodescendentes mortos, familiares de pessoas residentes na Madeira.
"Foi a informação que me deram agora. Ainda há alguns momentos atrás, pelo menos duas vítimas, neste momento, familiares de pessoas aqui residentes que estão confirmados", disse Miguel Albuquerque.
O presidente do Governo Regional revelou ainda que o Hotel Eduardo, propriedade madeirense, desabou completamente durante o sismo.
"Um dos hotéis mais importantes da zona, o Hotel Eduardo, propriedade madeirense, desabou completamente com pessoas lá dentro, com famílias, e devemos ter muitas vítimas. Alguns negócios, que têm enormes garagens e infraestruturas, desabaram completamente. Portanto, temos uma situação neste momento em que ainda há que fazer um levantamento do balanço", disse.
- Noticiário das 16h
- 25 jun, 2026
-