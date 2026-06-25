Sismo. Governo confirma morte de português na Venezuela

O Governo confirmou a morte de um cidadão português na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela.

A informação foi avançada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro: “Há poucos minutos foi identificada a primeira vítima mortal de nacionalidade portuguesa, uma pessoa residente na Venezuela, que ainda foi retirada dos escombros com vida, mas perdeu a vida no caminho para o aeroporto, para o hospital."

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda: "O MNE confirma a primeira morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela. A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por falecer a caminho do hospital. Neste momento de dor, Portugal apresenta sentidas condolências à família e expressa solidariedade às autoridades e ao povo venezuelano."

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Esta quinta-feira, em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por dois sismos: o primeiro terramoto teve magnitude 7,2, o segundo foi de magnitude 7,5.

O balanço provisório aponta para pelo menos 164 mortos e cerca de 20 mil desaparecidos.

Os números continuam a aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento.