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Sismo. Governo confirma morte de português na Venezuela

25 jun, 2026 - 15:48 • Fábio Monteiro

Cidadão português morreu na Venezuela após ter sido retirado dos escombros.

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O Governo confirmou a morte de um cidadão português na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela.

A informação foi avançada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro: “Há poucos minutos foi identificada a primeira vítima mortal de nacionalidade portuguesa, uma pessoa residente na Venezuela, que ainda foi retirada dos escombros com vida, mas perdeu a vida no caminho para o aeroporto, para o hospital."

Numa publicação nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda: "O MNE confirma a primeira morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela. A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por falecer a caminho do hospital. Neste momento de dor, Portugal apresenta sentidas condolências à família e expressa solidariedade às autoridades e ao povo venezuelano."

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Esta quinta-feira, em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por dois sismos: o primeiro terramoto teve magnitude 7,2, o segundo foi de magnitude 7,5.

O balanço provisório aponta para pelo menos 164 mortos e cerca de 20 mil desaparecidos.

Os números continuam a aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento.

🔴 Sismo na Venezuela. Confirmados 164 mortos, há uma família portuguesa desaparecida

Tragédia

🔴 Sismo na Venezuela. Confirmados 164 mortos, há uma família portuguesa desaparecida

Em menos de um minuto, a Venezuela foi abalada por(...)

Lusodescendentes entre as vítimas

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, adiantou à Renascença que recebeu informação da comunidade portuguesa na Venezuela que aponta para familiares de residentes na Madeira entre as vítimas e os desaparecidos, embora o levantamento continue em curso.

Segundo Miguel Albuquerque, há indicação de pelo menos dois lusodescendentes mortos, familiares de pessoas residentes na Madeira.

"Foi a informação que me deram agora. Ainda há alguns momentos atrás, pelo menos duas vítimas, neste momento, familiares de pessoas aqui residentes que estão confirmados", disse Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional revelou ainda que o Hotel Eduardo, propriedade madeirense, desabou completamente durante o sismo.

"Um dos hotéis mais importantes da zona, o Hotel Eduardo, propriedade madeirense, desabou completamente com pessoas lá dentro, com famílias, e devemos ter muitas vítimas. Alguns negócios, que têm enormes garagens e infraestruturas, desabaram completamente. Portanto, temos uma situação neste momento em que ainda há que fazer um levantamento do balanço", disse.

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