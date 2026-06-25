- Noticiário das 1h
- 25 jun, 2026
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Venezuela
Sismos foram "algo feio e assustador", relata português em Caracas
25 jun, 2026 - 01:18 • Alexandre Abrantes Neves , com redação
Várias zonas da capital venezuelana estão sem energia elétrica e a população teme agora réplicas dos violentos sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, indica José Luís Ferreira.
A população de Caracas, na Venezuela, saiu esta quarta-feira para a rua em pânico após dois sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, disse à Renascença José Luís Ferreira, da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.
José Luís Ferreira estava num espaço comercial no momento do abalo que derrubou edifícios na capital do país. Foi um momento “bastante assustador” com uma "vibração enorme", relata.
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“Foi um sismo de uma magnitude forte. De acordo com relatos, há alguns edifícios afetados, principalmente há um edifício que foi totalmente abaixo e vários comércios afetados. Foi tudo tão rápido, as pessoas trataram de ir para o meio da rua. E agora estamos todos na expetativa. Há vários setores sem luz. Há algo feio, assustador”, recorda.
América Latina
Edifícios desabam na Venezuela após sismos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter
Alerta de tsunami emitido após tremor de terra foi(...)
Várias zonas da capital venezuelana estão sem energia elétrica e a população teme agora réplicas dos violentos sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, adianta o responsável da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.
Até ao momento, as autoridades ainda não confirmaram a existência de vítimas.
“São prováveis elevados números de vítimas e danos extensos, sendo expectável que o desastre tenha um impacto generalizado”, indica Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), cuja estimativa preliminar aponta para um número de mortos entre 10 mil e 100 mil pessoas.
De acordo com USGS, os tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos. O sismo de magnitude 7,2 atingiu uma zona situada a cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas, seguindo-se um segundo abalo de magnitude 7,5.
Foi emitido um alerta de tsunami para a região, que acabou por ser levantado uma hora depois.
Seguro acompanha situação
O Presidente da República de Portugal manifesta, em comunicado, a sua "profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela e acompanha, com preocupação, os desenvolvimentos da situação".
"Neste momento ainda de incerteza, dirige ao povo venezuelano, aos portugueses aí residentes e às autoridades da República da Venezuela uma mensagem de solidariedade e esperança", diz António José Seguro.
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