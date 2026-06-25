Sismos foram "algo feio e assustador", relata português em Caracas

“Foi um sismo de uma magnitude forte. De acordo com relatos, há alguns edifícios afetados, principalmente há um edifício que foi totalmente abaixo e vários comércios afetados. Foi tudo tão rápido, as pessoas trataram de ir para o meio da rua. E agora estamos todos na expetativa. Há vários setores sem luz. Há algo feio, assustador”, recorda.

José Luís Ferreira estava num espaço comercial no momento do abalo que derrubou edifícios na capital do país . Foi um momento “bastante assustador” com uma "vibração enorme", relata.

A população de Caracas, na Venezuela, saiu esta quarta-feira para a rua em pânico após dois sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, disse à Renascença José Luís Ferreira, da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.

Várias zonas da capital venezuelana estão sem energia elétrica e a população teme agora réplicas dos violentos sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, adianta o responsável da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.

Até ao momento, as autoridades ainda não confirmaram a existência de vítimas.

“São prováveis elevados números de vítimas e danos extensos, sendo expectável que o desastre tenha um impacto generalizado”, indica Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), cuja estimativa preliminar aponta para um número de mortos entre 10 mil e 100 mil pessoas.



De acordo com USGS, os tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos. O sismo de magnitude 7,2 atingiu uma zona situada a cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas, seguindo-se um segundo abalo de magnitude 7,5.

Foi emitido um alerta de tsunami para a região, que acabou por ser levantado uma hora depois.

Seguro acompanha situação

O Presidente da República de Portugal manifesta, em comunicado, a sua "profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela e acompanha, com preocupação, os desenvolvimentos da situação".

"Neste momento ainda de incerteza, dirige ao povo venezuelano, aos portugueses aí residentes e às autoridades da República da Venezuela uma mensagem de solidariedade e esperança", diz António José Seguro.