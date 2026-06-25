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Sismo
Venezuela. "O meu teto começou a girar e a desabar. Parecia que ia tudo cair"
25 jun, 2026 - 08:10 • João Carlos Malta , Alexandre Abrantes Neves
Uma luso-venezuelana, professora universitária, diz que a faculdade em que trabalha em Valencia está completamente destruída e que não há energia e as comunicações são precárias.
“Moro numa casa de dois andares e estava lá em cima, no sofá, prestes a ler um livro, quando, de repente, o teto começou a girar e a desabar. E o barulho, o barulho, parecia que tudo ia cair em cima de mim, eu não sabia o que fazer, fui até à janela gritar: «Saiam, saiam, saiam»”, relembra Fátima Pontes, luso-venezuelana, que vive em Valencia, a 150 quilómetros de Caracas, capital da Venezuela.
Fátima, professora universitária, diz que só quando recuperou do grande susto foi capaz de “descer as escadas de casa e ir buscar as chaves para sair para a rua”.
Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 32 mortos e 700 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.
Na rua, Fátima encontrou “uma senhora portuguesa que temos aqui, uma senhora com já 95 anos, que teve de descer do segundo andar”.
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Fátima Pontes lembrou que já em 1985 houve outro terramoto muito forte em Caracas, mas o que agora aconteceu “não foi nada normal”, “não foi um tremor qualquer, foram dois terramotos, de 7,1 e 7,5”.
Sobre a possibilidade de Tsunami, a portuguesa disse que se falou muito da hipótese, “o mar baixou, a maré baixou, baixou, baixou, baixou muito”. No entanto, as última notícias são de que a situação não se deve colocar.
Nas horas seguintes aos abalos, foi emitido um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, mas foi cancelado cerca de uma hora depois, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre.
Desolada, a professora universitária, diz que a faculdade em que trabalha está destruída, e critica a ação tardia das autoridades publicas.
“Ficámos sem luz, ficámos sem Internet, ficámos sem telemóvel. Neste momento, enquanto o senhor está a ligar, estou a tentar carregar o telemóvel, porque não tínhamos energia”, remata Fátima Pontes.
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- Noticiário das 8h
- 25 jun, 2026
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