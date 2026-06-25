Venezuela. "O meu teto começou a girar e a desabar. Parecia que ia tudo cair"

“Moro numa casa de dois andares e estava lá em cima, no sofá, prestes a ler um livro, quando, de repente, o teto começou a girar e a desabar. E o barulho, o barulho, parecia que tudo ia cair em cima de mim, eu não sabia o que fazer, fui até à janela gritar: «Saiam, saiam, saiam»”, relembra Fátima Pontes, luso-venezuelana, que vive em Valencia, a 150 quilómetros de Caracas, capital da Venezuela.

Fátima, professora universitária, diz que só quando recuperou do grande susto foi capaz de “descer as escadas de casa e ir buscar as chaves para sair para a rua”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 32 mortos e 700 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.

Na rua, Fátima encontrou “uma senhora portuguesa que temos aqui, uma senhora com já 95 anos, que teve de descer do segundo andar”.