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Sismo
Venezuela. Páginas criadas para encontrar desaparecidos já contam com 20 mil pessoas procuradas
25 jun, 2026 - 09:32 • João Carlos Malta
Uma das páginas partiu da iniciativa de uma empreendedora digital e visa tornar mais fácil encontrar as milhares de pessoas que não estão contatáveis um pouco por todas as regiões mais atingidas.
A catástrofe na Venezuela com dezenas de mortos, milhares de edifícios que ruíram, levam a que os desaparecidos se multipliquem nas últimas horas desde que começaram as operações de resgate no país. Para ajudar neste esforço foram criadas pelo menos duas páginas, a "Venezuela Te Busca" e a "Desparecidos Terremoto Venezuela".
Nelas pode-se comunicar e consultar casos de pessoas desaparecidas ou encontradas na sequência dos dois sismos de 24 de junho, de 7.1 e 7.5 na escala de Ritcher. Nestas plataformas estão já registadas quase 20 mil pessoas.
Na plataforma "Desaparecidos Terramoto Venezuela" das 10 mil pessoas registadas, mais de 500 já foram encontradas. No "Venezuela Te Busca", as pessoas encontradas já passa as 300 também.
Algumas falhas no acesso
A criadora da página "Venezuela Te Busca" refere que a elevada procura provocou falhas temporárias no acesso ao sistema.
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No meio dos trabalhos de busca e salvamento após os terramotos registados esta quarta-feira na Venezuela, a empreendedora digital Julia Alessandra Mariano desenvolveu a plataforma colaborativa "Venezuela Te Busca", um registo online destinado a centralizar informações sobre pessoas desaparecidas e a facilitar o reencontro com os seus familiares.
O site permite aos utilizadores registar casos, consultar relatórios publicados e atualizar informações quando uma pessoa é localizada.
Em conversa com o El Diario, jornal venezuelano, Mariano confirmou que é a impulsionadora do projeto e explicou que o elevado volume de visitas gerou interrupções temporárias no funcionamento da página.
«O sistema entrou em colapso em várias ocasiões, mas encontra-se operacional», referiu.
A plataforma «Venezuela Te Busca» funciona como um registo colaborativo online através do link: venezuelatebusca.com. A outra plataforma dedicada ao mesmo efeito é a Desaparecidos Terremoto Venezuela.
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Entretanto, os consulados-gerais de Portugal nas cidades venezuelanas de Caracas e Valência, disponibilizaram números telefónicos para que os portugueses informem sobre situações de emergência, na sequência dos dois sismos que afetaram quarta-feira a Venezuela.
"O consulado-geral de Portugal em Caracas está a acompanhar a situação e atento a qualquer emergência", explica um aviso divulgado nas redes sociais das representações portuguesas.
Os contatos para comunicar situações urgentes são o número +58 414-466.53.50 e o e-mail cgcaracas@mnet.pt para a região de Caracas e o número +58 412-040.55.65 e o correio eletrónico valencia@mne.pt para a área de Valência.
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