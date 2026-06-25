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- 25 jun, 2026
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Venezuela. Secretário de Estado das Comunidades diz que até agora não há vítimas mortais portuguesas
25 jun, 2026 - 08:51 • João Carlos Malta , Hugo Monteiro
Ainda assim, Emídio Sousa não exclui a possibilidade de mortos de nacionalidade portuguesa dada a magnitude da tragédia. Edifícios consulares apresentam alguma fissuras mas sem danos estruturais.
O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, diz que até ao momento não há notícia de nenhuma vítima mortal de nacionalidade portuguesa como consequência dos dois sismos de 7.1 e 7.5 que abalaram a Venezuela, na noite de quarta-feira.
“Nos múltiplos contatos que tenho efetuado, quer através de nossos serviços consular e de embaixada, quer através de agentes associativos e pessoas que conheço pessoalmente, não tenho ainda nenhuma informação de haver alguma vítima”, disse à Renascença, Emídio Sousa.
Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 32 mortos e 700 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.
Até ao momento, as informações que chegaram são de “relatos de alguns prejuízos materiais nos edifícios e nas habitações”.
Ainda assim, o secretário de Estado das Comunidades admite que possa a haver vítimas mortais portuguesas, “porque a tragédia é muito grande e é possível”.
Em relação a pedidos de ajuda, o secretário de Estado das Comunidades disse que não recebeu da comunidade lusa.
“Tive alguns contatos com as autoridades venezuelanas. Já deram alguma nota do habitual, de mantas, de água, etc, e de equipas de busca, porque alguns edifícios, muitos edifícios, ruíram, e por isso o nosso governo estará a avaliar a hipótese de apoiar”, afirmou Emídio Sousa.
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Nas horas seguintes aos abalos, foi emitido um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, mas foi cancelado cerca de uma hora depois, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre.
Os edifícios da embaixada portuguesa e dos serviços consulares, Emídio Sousa garante que não sofreram danos estruturais, “apenas com algumas fissuras”.
Os serviços consulares em Portugal registram 220 mil portugueses inscritos, mas Emídio Sousa crê que os números reais possam andar entre o meio milhão e um milhão.
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