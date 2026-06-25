Venezuela. Secretário de Estado das Comunidades diz que até agora não há vítimas mortais portuguesas

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, diz que até ao momento não há notícia de nenhuma vítima mortal de nacionalidade portuguesa como consequência dos dois sismos de 7.1 e 7.5 que abalaram a Venezuela, na noite de quarta-feira.

“Nos múltiplos contatos que tenho efetuado, quer através de nossos serviços consular e de embaixada, quer através de agentes associativos e pessoas que conheço pessoalmente, não tenho ainda nenhuma informação de haver alguma vítima”, disse à Renascença, Emídio Sousa.

Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 32 mortos e 700 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.

Até ao momento, as informações que chegaram são de “relatos de alguns prejuízos materiais nos edifícios e nas habitações”.