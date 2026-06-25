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Guerra na Ucrânia

Zelensky anuncia campanha de ataques de 40 dias para "influenciar" a Rússia

25 jun, 2026 - 18:54 • Reuters

A decisão foi tomada após uma reunião com o diretor dos serviços de segurança do país sobre ataques a alvos russos.

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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quinta-feira uma campanha de ataques, de 40 dias, para “influenciar” a Rússia a pôr fim à guerra contra a Ucrânia.

A decisão foi tomada após uma reunião com o diretor dos serviços de segurança do país sobre ataques a alvos russos.

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“Aprovei uma operação de 40 dias dos serviços de segurança para influenciar o Estado agressor, com o objetivo de aumentar a pressão para o fim da guerra”, escreveu Zelensky na plataforma Telegram.

Há vários meses que a Ucrânia realiza vagas de ataques de médio e longo alcance contra alvos situados na Rússia ou em territórios ocupados pelas forças russas, incidindo sobretudo sobre infraestruturas da indústria petrolífera.

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