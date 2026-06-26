A história da tripulação da TAP que estava num hotel que ruiu na Venezuela

Foi um grande susto. Uma tripulação da TAP estava num hotel que ruiu em Caracas durante os dois sismos que abalaram a Venezuela. Os 11 tripulantes da companhia aérea estão em segurança.

Há danos materiais, mas não há ferimentos graves a registar.

Um novo balanço oficial feito esta madrugada dá conta de que os sismos que abalaram a Venezuela causaram pelo menos 235 mortos e mais de 4300 feridos.



De acordo com o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarroias, a tripulação está “estável e segura” e foi transferida para uma nova unidade hoteleira. Penarroias diz à Renascença que apenas um dos tripulantes sofreu um ligeiro ferimento quando deixava o hotel.

Saíram do hotel pelas escadas com a roupa do corpo

Neste momento, o Governo e a TAP unem esforços para tentar retirar a tripulação da Venezuela que está “emocionalmente muito abalada e nervosa”.