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- 26 jun, 2026
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A história da tripulação da TAP que estava num hotel que ruiu na Venezuela
26 jun, 2026 - 10:13 • Filipa Ribeiro , João Carlos Malta
Ainda não se sabe quando vão poder sair do país, mas os danos que sofreram são apenas materiais. Impato emocional foi muito forte para esta tripulação de 11 pessoas da TAP.
Foi um grande susto. Uma tripulação da TAP estava num hotel que ruiu em Caracas durante os dois sismos que abalaram a Venezuela. Os 11 tripulantes da companhia aérea estão em segurança.
Há danos materiais, mas não há ferimentos graves a registar.
Um novo balanço oficial feito esta madrugada dá conta de que os sismos que abalaram a Venezuela causaram pelo menos 235 mortos e mais de 4300 feridos.
De acordo com o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarroias, a tripulação está “estável e segura” e foi transferida para uma nova unidade hoteleira. Penarroias diz à Renascença que apenas um dos tripulantes sofreu um ligeiro ferimento quando deixava o hotel.
Saíram do hotel pelas escadas com a roupa do corpo
Neste momento, o Governo e a TAP unem esforços para tentar retirar a tripulação da Venezuela que está “emocionalmente muito abalada e nervosa”.
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A equipa de 11 tripulantes tiveram de deixar o hotel, pelas escadas de emergência, apenas com roupa que tinham no corpo.
Segundo a TAP, a tripulação encontra-se em Caracas, “está bem e em segurança, alojada num hotel”
Já Ricardo Penarroias diz, no entanto, que ainda é “prematura” fazer uma previsão para a retirada uma vez que decorrem inspeções ao aeroporto de Caracas que também sofreu danos.
O presidente do Sindicato diz que há alternativas a serem equacionadas, como viajar a partir do aeroporto mais próximo.
Quanto à TAP, realiza dois voos semanais para Caracas, sendo que o próximo seria no sábado. A companhia aérea está agora a avaliar se, para já, há condições para assegurar estas ligações.
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