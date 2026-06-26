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Criada ajuda para animais atingidos pelos sismos na Venezuela

26 jun, 2026 - 08:45 • João Carlos Malta

Há também já ativa uma página nas redes sociais para encontrar os animais de estimação que estejam desaparecidos.

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Na Venezuela, uma loja de animais, a Vida Pets, anunciou na quinta-feira, que irá oferecer cuidados médicos veterinários gratuitos aos animais de estimação afetados pelos terramotos na Venezuela.

Segundo a loja, noticia o diário venezuelano “El Diário”, o serviço irá centrar-se na prestação de primeiros socorros veterinários aos animais de estimação que necessitem de assistência imediata.

“A nossa equipa médica está preparada para atender a emergências básicas e orientar cada dono sobre os cuidados de que o seu animal de estimação necessita. Porque eles também precisam de nós nos momentos mais difíceis”, informou na sua conta do Instagram.

"Patitas a Salvo" para encontrar animal de estimação

Por outro lado, a Vida Pets informou também que ajudará a divulgar nas redes sociais os casos de animais de estimação desaparecidos ou desorientados, com o objetivo de facilitar o reencontro com as suas famílias.

Para divulgar estes casos, recomendam o envio de informações como: foto do animal de estimação, nome, número de contacto e o local onde foi visto pela última vez.

Na quinta-feira, 25 de junho, a criadora digital Vanessa Odreman Santander lançou o "Patitas a Salvo", um site para ajudar os venezuelanos vítimas dos dois terramotos, ocorridos a 24 de junho, a procurar os animais de estimação perdidos na sequência da catástrofe natural.

“Após o terramoto, muitas famílias continuam à procura dos animais de estimação. No meio da emergência, eles também merecem uma oportunidade de regressar a casa. Por isso criei o “Patitas a Salvo”, um espaço para reunir relatos de animais de estimação perdidos, encontrados ou que precisem de ajuda”, informou na sua conta do Instagram.

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