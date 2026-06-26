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Médio Oriente

EUA bombardeiam alvos no Irão após ataque contra navio

26 jun, 2026 - 21:46 • Ricardo Vieira, com Reuters

A força aérea norte-americana atacou radares junto à costa e unidades de armazenamento de drones e mísseis.

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Os Estados Unidos bombardearam esta sexta-feira alvos no Irão em retaliação a um ataque contra um navio comercial.

A informação foi confirmada pelo Comando Central dos Estados Unidos.

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A força aérea norte-americana atacou radares junto à costa e unidades de armazenamento de drones e mísseis, indica a mesma fonte.

É a resposta dos EUA a um ataque contra um navio comercial na zona do Estreito de Ormuz.

A troca de fogo acontece em pleno cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, após a assinatura de um memorando de entendimento.

O Irão lançou pelo menos quatro drones suicidas contra navios que atravessavam o Estreito de Ormuz, afirmou esta sexta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que um dos aparelhos atingiu o convés superior de um navio de carga.

"Houve danos, mas o navio conseguiu prosseguir a viagem. Abatemos os outros três drones. Obviamente, esta é uma violação insensata do nosso acordo de cessar-fogo", escreveu Trump na rede social Truth Social.

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