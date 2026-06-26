França. Sobe para 55 número de mortos por afogamento

Em França, subiu para 55 o número de mortes por afogamento associadas à onda de calor que está a afetar o país.

De acordo com as autoridades, há ainda pelo menos 46 mil pessoas sem eletricidade nos arredores da capital, Paris.

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As autoridades continuam a pedir à população para cancelar os eventos previsto para os próximos dias devido às altas temperaturas. Entre os eventos marcados estão duas manifestações, que já estavam agendadas.

Assolados por uma onda de calor extremo – denominada bloqueio "Ómega", a França e o Reino Unido bateram recordes históricos de temperatura máxima desde que há registos.



França viveu esta quarta-feira o dia mais quente alguma vez registado, ultrapassando o recorde atingido na terça-feira, segundo a agência meteorológica Météo-France.

O país atingiu os 30 graus de temperatura média no indicador térmico nacional, que corresponde à média das temperaturas diurnas e noturnas em 30 estações de referência.

Na terça-feira, esse valor tinha sido de 29,9 graus Celsius.

A Météo-France afirmou que as condições atuais são comparáveis às de uma vaga de calor em agosto de 2003, que durou 16 dias e provocou cerca de 80 mil mortes adicionais na Europa.



Bloqueio "Ómega"