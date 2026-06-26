Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Onda de calor

França. Sobe para 55 número de mortos por afogamento

26 jun, 2026 - 09:28 • Filipa Ribeiro , Ricardo Vieira

Assolados por uma onda de calor extremo – denominada bloqueio "Ómega", a França e o Reino Unido bateram recordes históricos de temperatura máxima desde que há registos.

A+ / A-

Em França, subiu para 55 o número de mortes por afogamento associadas à onda de calor que está a afetar o país.

De acordo com as autoridades, há ainda pelo menos 46 mil pessoas sem eletricidade nos arredores da capital, Paris.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades continuam a pedir à população para cancelar os eventos previsto para os próximos dias devido às altas temperaturas. Entre os eventos marcados estão duas manifestações, que já estavam agendadas.

Assolados por uma onda de calor extremo – denominada bloqueio "Ómega", a França e o Reino Unido bateram recordes históricos de temperatura máxima desde que há registos.

França viveu esta quarta-feira o dia mais quente alguma vez registado, ultrapassando o recorde atingido na terça-feira, segundo a agência meteorológica Météo-France.

O país atingiu os 30 graus de temperatura média no indicador térmico nacional, que corresponde à média das temperaturas diurnas e noturnas em 30 estações de referência.

Na terça-feira, esse valor tinha sido de 29,9 graus Celsius.

A Météo-France afirmou que as condições atuais são comparáveis às de uma vaga de calor em agosto de 2003, que durou 16 dias e provocou cerca de 80 mil mortes adicionais na Europa.

Bloqueio "Ómega"

A vaga de calor na Europa está a ser impulsionada por um padrão meteorológico conhecido como bloqueio em “Omega”, que está a elevar as temperaturas até 18°C acima do normal, segundo o Reuters Climate Monitor.

Este fenómeno assemelha-se à forma da letra grega Ómega, com uma área central mais saliente que retém o calor sobre determinadas regiões durante períodos prolongados, enquanto nas suas extremidades se registam condições mais frescas.

As vagas de calor e os fenómenos de tempestade estão a ser intensificados pelas alterações climáticas.

Em Portugal, depois de alguns dias de muito calor, as temperaturas começaram a descer esta quarta-feira, mas a partir de sábado deverão voltar a subir, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil