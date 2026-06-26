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Onda de calor
França. Sobe para 55 número de mortos por afogamento
26 jun, 2026 - 09:28 • Filipa Ribeiro , Ricardo Vieira
Assolados por uma onda de calor extremo – denominada bloqueio "Ómega", a França e o Reino Unido bateram recordes históricos de temperatura máxima desde que há registos.
Em França, subiu para 55 o número de mortes por afogamento associadas à onda de calor que está a afetar o país.
De acordo com as autoridades, há ainda pelo menos 46 mil pessoas sem eletricidade nos arredores da capital, Paris.
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As autoridades continuam a pedir à população para cancelar os eventos previsto para os próximos dias devido às altas temperaturas. Entre os eventos marcados estão duas manifestações, que já estavam agendadas.
Assolados por uma onda de calor extremo – denominada bloqueio "Ómega", a França e o Reino Unido bateram recordes históricos de temperatura máxima desde que há registos.
França viveu esta quarta-feira o dia mais quente alguma vez registado, ultrapassando o recorde atingido na terça-feira, segundo a agência meteorológica Météo-France.
O país atingiu os 30 graus de temperatura média no indicador térmico nacional, que corresponde à média das temperaturas diurnas e noturnas em 30 estações de referência.
Na terça-feira, esse valor tinha sido de 29,9 graus Celsius.
A Météo-France afirmou que as condições atuais são comparáveis às de uma vaga de calor em agosto de 2003, que durou 16 dias e provocou cerca de 80 mil mortes adicionais na Europa.
Bloqueio "Ómega"
A vaga de calor na Europa está a ser impulsionada por um padrão meteorológico conhecido como bloqueio em “Omega”, que está a elevar as temperaturas até 18°C acima do normal, segundo o Reuters Climate Monitor.
Este fenómeno assemelha-se à forma da letra grega Ómega, com uma área central mais saliente que retém o calor sobre determinadas regiões durante períodos prolongados, enquanto nas suas extremidades se registam condições mais frescas.
As vagas de calor e os fenómenos de tempestade estão a ser intensificados pelas alterações climáticas.
Em Portugal, depois de alguns dias de muito calor, as temperaturas começaram a descer esta quarta-feira, mas a partir de sábado deverão voltar a subir, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
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