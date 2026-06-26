Israel e Líbano assinam acordo para pôr termo às hostilidades. Hezbollah ameaça com guerra civil

Israel e o Líbano assinaram esta sexta-feira, em Washington, um acordo-quadro, na sequência de vários dias de negociações destinadas a garantir o fim dos confrontos entre Israel e o Hezbollah, movimento armado libanês apoiado pelo Irão.



O documento trilateral foi assinado no Departamento de Estado norte-americano pela embaixadora do Líbano, Nada Moawad, pelo embaixador de Israel, Yechiel Leiter, e pelos Estados Unidos.

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"Hoje demos o primeiro passo numa jornada que será, sem dúvida, difícil, mas também importante, essencial e necessária", afirmou o secretário de Estado norte-americano.

Marco Rubio adianta que o entendimento estabelece um processo claro para restaurar a soberania libanesa, desarmar o Hezbollah e desmantelar a infraestrutura do movimento.

O acordo permitirá que Israel recue para as suas fronteiras assim que a ameaça à segurança dos seus cidadãos seja eliminada, refere o chefe da diplomacia dos EUA,

O entendimento prevê ainda a criação de um Grupo Trilateral de Coordenação Militar para o Líbano, sob facilitação dos Estados Unidos, refere Marco Rubio.

O deputado do Hezbollah, Hassan Fadlallah, avisa que as autoridades libanesas não conseguirão aplicar o acordo-quadro assinado com Israel, a menos que, com o apoio dos Estados Unidos, "avancem para uma guerra civil", noticiou a cadeia Al Mayadeen.

Fadlallah afirmou que o Hezbollah se oporá a qualquer medida adotada pelas autoridades libanesas para executar o acordo e garantiu que o movimento reforçará ainda mais a sua determinação em manter o arsenal.

Acrescentou que a oposição do Hezbollah é "séria" e que não permitirá que o Governo cumpra, no terreno, os compromissos assumidos.