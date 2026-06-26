Mais de 101 milhões de europeus enfrentam temperaturas acima dos 35 graus

Mais de 101 milhões de europeus estão a enfrentar temperaturas superiores a 35ºC, uma vaga de calor que já provocou vítimas mortais em vários países e perturbações nos transportes, na saúde e na produção de energia.

Segundo previsões do Serviço Meteorológico Alemão e em projeções demográficas para 2025, mais de 380 milhões de pessoas, cerca de dois terços da população europeia – excluindo a Turquia –, deverão estar expostas a temperaturas acima dos 30 graus neste verão.

A França, por exemplo, deverá ter atingido na quinta-feira o pico da onda de calor, embora o número de departamentos sob alerta vermelho tenha descido de 72 para 61, segundo o instituto meteorológico nacional (Météo-France).

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O sistema de saúde francês permanece mobilizado e três reatores nucleares foram desligados devido às elevadas temperaturas.

Em Espanha, as autoridades atribuíram pelo menos 212 mortes registadas entre domingo e quarta-feira à atual vaga de calor.

Em Itália, foram reportadas cinco mortes relacionadas com as temperaturas extremas, incluindo dois trabalhadores agrícolas e um operário da construção civil, enquanto os tribunais de Palermo suspenderam todas as audiências não urgentes até 29 de junho devido ao calor no interior das instalações.