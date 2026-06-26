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Passagem de tufão causa chuvas torrenciais e paralisa sul de Taiwan

26 jun, 2026 - 08:25 • Lusa

Embora o tufão não tenha chegado a tocar terra em Taiwan, a circulação periférica, combinada com os ventos fortes do sudoeste, provocou chuvas abundantes em várias zonas da ilha, incluindo a capital, Taipé, onde se registaram inundações nas últimas horas.

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As chuvas torrenciais associadas à passagem do tufão Mekkhala paralisaram hoje o sul de Taiwan, que acordou com escolas e escritórios encerrados e com um troço ferroviário interrompido pelas inundações, informaram fontes oficiais.

Embora o tufão não tenha chegado a tocar terra em Taiwan, a circulação periférica, combinada com os ventos fortes do sudoeste, provocou chuvas abundantes em várias zonas da ilha, incluindo a capital, Taipé, onde se registaram inundações nas últimas horas.

A Administração Meteorológica Central (CWA, na sigla em inglês) de Taiwan emitiu alertas para “chuvas extremamente torrenciais” — o nível máximo de alerta — para a cidade de Kaohsiung, no sul, e grande parte do condado de Pingtung, também no sul, bem como avisos para “chuvas torrenciais” em Tainan e partes de Nova Taipé.

As autoridades decretaram ainda, para hoje, o encerramento das escolas e a suspensão das atividades nos escritórios de Kaohsiung, Tainan e Pingtung, que somam mais de cinco milhões de habitantes.

As intensas precipitações obrigaram à suspensão temporária do tráfego no troço ferroviário que liga a estação de Yongkang, no norte de Tainan, a Gangshan, em Kaohsiung, um dos serviços ferroviários mais utilizados no sul da ilha, indicou a Corporação Ferroviária de Taiwan (Taiwan Railway Corporation), em comunicado.

As companhias aéreas locais EVA Air, China Airlines, Starlux Airlines e Tigerair Taiwan anunciaram também cancelamentos ou alterações nos voos previstos para hoje entre Taiwan e Naha, em Okinawa, perto de onde está a passar o tufão Mekkhala, que perdeu força nos últimos dias.

As autoridades do condado de Hualien, no leste de Taiwan, ordenaram na quinta-feira a retirada preventiva de mais de 200 residentes dos municípios de Fenglin e Wanrong, devido ao risco de inundação de uma albufeira criada recentemente.

Essa estrutura contém atualmente cerca de 780 mil metros cúbicos de água — um número que continua a aumentar — e situa-se a cerca de 1.049 metros de altitude. Especialistas preveem que transborde quando atingir a cota de 1.080 metros, indicou a agência de notícias taiwanesa CNA.

O lago situa-se a poucos quilómetros do local onde outra albufeira transbordou em setembro do ano passado, uma catástrofe que causou 19 mortos e danos em mais de mil habitações no município de Guangfu.

Os tufões são fenómenos recorrentes nesta região do planeta durante o verão e outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones que, por vezes, provocam danos significativos e perturbações nos transportes e na atividade económica.

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