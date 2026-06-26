Pequena aeronave embate no edifício mais alto de Pequim. Autoridades isolam zona

De acordo com a agência de notícias britânica, o impacto provocou danos em dois painéis de vidro de um dos pisos superiores do edifício. Até ao momento, não há informação oficial sobre vítimas ou sobre as causas do incidente.

O aparelho, descrito pelas testemunhas como tendo "o tamanho de um carro" , terá embatido num piso elevado do arranha-céus de 108 andares , situado no centro financeiro da capital chinesa e sede do grupo estatal CITIC.

Uma pequena aeronave colidiu esta sexta-feira com a Torre CITIC , o edifício mais alto de Pequim , levando as autoridades chinesas a isolar a zona envolvente e a reforçar o dispositivo policial no local, segundo relataram duas testemunhas à agência Reuters.

No local, foi montado um forte dispositivo policial, com dezenas de viaturas e vários camiões de bombeiros. Algumas ruas foram encerradas ao trânsito e os agentes impediram transeuntes de fotografarem o edifício, chegando a pedir a algumas pessoas que apagassem as imagens captadas.

Um estafeta ouvido pela Reuters afirmou ter corrido para junto da torre depois de ouvir um estrondo.

"Foi tão barulhento, mais alto do que fogo de artifício", contou.

O mesmo homem disse que chegou a gravar um vídeo da aeronave após o embate, mas acabou por apagá-lo por receio de represálias das autoridades.

Outra testemunha disse ter chegado ao local depois de ver imagens, cuja autenticidade não foi possível verificar, a circular nas redes sociais, mostrando destroços de uma pequena aeronave numa estrada próxima.

Segundo a Reuters, as publicações relacionadas com o incidente foram rapidamente removidas das redes sociais chinesas e, horas depois, as pesquisas pelo nome da Torre CITIC deixaram de apresentar conteúdos publicados esta sexta-feira.

Nem o Governo municipal de Pequim nem outras autoridades chinesas divulgaram, até ao momento, qualquer explicação oficial sobre o incidente. A Reuters refere ainda que um agente policial ordenou aos jornalistas que abandonassem a zona, recusando prestar esclarecimentos.