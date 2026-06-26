Portugal com ACNUR lança campanha de angariação de fundos para ajudar a Venezuela

Portugal com ACNUR, a fundação parceira desta Agência da ONU para os Refugiados em território português, lançou na quinta-feira uma campanha de angariação de fundos para ajudar a Venezuela na sequência do sismo que atingiu o norte do país na quarta-feira.

Para fazer donativo, só é preciso aceder ao portal da ACNUR, encontrar a campanha "Ajude a Venezuela" e escolher o valor que querem dar, explicou à Lusa a porta-voz daquela fundação.

A Portugal com Acnur realça que o sismo que atingiu a Venezuela provocou danos consideráveis num território com "uma situação humanitária bastante complexa e vulnerável".

E acrescenta que se prevê que este sismo "agrave significativamente as vulnerabilidades já existentes entre a população, em particular entre os retornados, que já enfrentavam importantes desafios de reintegração antes do desastre".

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As autoridades venezuelanas informaram que 1,2 milhões de pessoas regressaram ao país nos últimos anos, "o que sublinha a necessidade de um apoio contínuo à reintegração nas comunidades que acolhem um elevado número de retornados", destaca a fundação.