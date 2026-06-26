Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Prisão perpétua para condutor que matou seis e feriu 330 em mercado de Natal alemão

26 jun, 2026 - 11:48 • Lusa

Tribunal impôs a pena máxima possível ao médico saudita Taleb al Abdulmohsen, que agiu por vingança após ter perdido um processo.

A+ / A-

O autor do ataque com carro a um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburgo, que em dezembro de 2024 fez seis mortos e cerca de 330 feridos, foi esta sexta-feira condenado a prisão perpétua.

O Tribunal Regional de Magdeburgo, leste da Alemanha, impôs a pena máxima possível ao réu, o médico saudita Taleb al Abdulmohsen, de 51 anos, por seis acusações de homicídio.

Porém, apesar de decretar a “gravidade particular da culpa”, o tribunal não aceitou integralmente o pedido do Ministério Público para prisão preventiva imediata.

O homem, que morava no estado da Saxónia-Anhalt desde 2006, conduziu deliberadamente uma viatura BMW X3, alugada, contra uma multidão no mercado de Natal de Magdeburgo na tarde de 20 de dezembro de 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Ministério Público, o ato foi planeado de antemão, embora o réu não tivesse objetivos ideológicos.

O réu importava-se e ainda se importa apenas consigo mesmo”, declarou o procurador-chefe Matthias Böttcher nas alegações finais.

De acordo com a acusação, Abdulmohsen agiu por vingança, sentindo-se injustiçado após perder um processo no Tribunal Regional de Colónia, contra membros de uma organização de ajuda a refugiados.

Um especialista psiquiátrico atestou que o réu sofria de transtorno de personalidade narcisista.

Durante o julgamento, Abdulmohsen admitiu ter planeado o ataque, mas negou ter atropelado pessoas deliberadamente.

O julgamento contou com o depoimento de 109 testemunhas e de oito peritos em diversas áreas.

Um total de 204 vítimas participou do processo como assistentes e com um total de 40 advogados.

O julgamento, que começou em 10 de novembro do ano passado, foi realizado numa construção temporária, especificamente para o caso, com 4.700 metros quadrados, e capacidade para cerca de 700 pessoas e o mais alto nível de medidas de segurança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 26 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

Vídeo

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz (...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto