Prisão perpétua para condutor que matou seis e feriu 330 em mercado de Natal alemão

O autor do ataque com carro a um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburgo, que em dezembro de 2024 fez seis mortos e cerca de 330 feridos, foi esta sexta-feira condenado a prisão perpétua.

O Tribunal Regional de Magdeburgo, leste da Alemanha, impôs a pena máxima possível ao réu, o médico saudita Taleb al Abdulmohsen, de 51 anos, por seis acusações de homicídio.

Porém, apesar de decretar a “gravidade particular da culpa”, o tribunal não aceitou integralmente o pedido do Ministério Público para prisão preventiva imediata.

O homem, que morava no estado da Saxónia-Anhalt desde 2006, conduziu deliberadamente uma viatura BMW X3, alugada, contra uma multidão no mercado de Natal de Magdeburgo na tarde de 20 de dezembro de 2024.

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De acordo com o Ministério Público, o ato foi planeado de antemão, embora o réu não tivesse objetivos ideológicos.

“O réu importava-se e ainda se importa apenas consigo mesmo”, declarou o procurador-chefe Matthias Böttcher nas alegações finais.

De acordo com a acusação, Abdulmohsen agiu por vingança, sentindo-se injustiçado após perder um processo no Tribunal Regional de Colónia, contra membros de uma organização de ajuda a refugiados.

Um especialista psiquiátrico atestou que o réu sofria de transtorno de personalidade narcisista.

Durante o julgamento, Abdulmohsen admitiu ter planeado o ataque, mas negou ter atropelado pessoas deliberadamente.

O julgamento contou com o depoimento de 109 testemunhas e de oito peritos em diversas áreas.

Um total de 204 vítimas participou do processo como assistentes e com um total de 40 advogados.

O julgamento, que começou em 10 de novembro do ano passado, foi realizado numa construção temporária, especificamente para o caso, com 4.700 metros quadrados, e capacidade para cerca de 700 pessoas e o mais alto nível de medidas de segurança.