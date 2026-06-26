Rei Carlos III revela declaração fiscal pela primeira vez e confirma milhões pagos em impostos

O rei britânico Carlos III revelou na quinta-feira pela primeira vez quanto pagou de impostos desde que chegou ao trono em 2022, segundo o relatório anual das finanças reais. Conforme o documento, no ano passado (2024-2025) o monarca pagou 15 milhões de euros este ano e 13,6 milhões de euros no ano anterior (2023-2024). No total, desde 2022, a fatura fiscal ultrapassou os 35 milhões de euros, indicou o documento divulgado pelo Palácio de Buckingham. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A divulgação desta informação demonstra um esforço da monarquia britânica em ser mais transparente e surge num contexto dos escândalos relacionados com o irmão do Rei, Andrew Mountbatten-Windsor. Os monarcas britânicos não são obrigados a pagar impostos sobre os rendimentos, imposto sucessório nem imposto sobre mais-valias.

No entanto, desde 1993, a então Rainha Isabel II, que morreu em 2022, e o então Príncipe, agora Rei Carlos III, pagam impostos sobre os rendimentos provenientes do Ducado de Lancaster, composto por propriedades rurais e imóveis em cidades por todo o país, e sobre rendimentos de investimentos pessoais. A Subvenção Soberana, atribuída anualmente pelo Governo britânico para pagar custos relacionados com pessoal, manutenção de edifícios e viagens para compromissos oficiais, está isenta. O relatório fiscal confirmou que este financiamento subiu para 153 milhões de euros no ano fiscal 2025-2026, e que vai subir novamente para 160 milhões de euros. No entanto, mais de metade do financiamento continua a ser gasto na preservação e proteção dos Palácios Reais, que são património histórico, incluindo na restauração do Palácio de Buckingham, que se prolonga há vários anos. O relatório indicou que, terminadas as obras, a subvenção vai baixar para 99,9 milhões de libras (116 milhões de euros).