Rússia diz ter abatido 28 drones que voavam em direção a Moscovo

Pelo menos 28 drones que se dirigiam para Moscovo foram abatidos durante a madrugada, no espaço de cerca de uma hora, anunciou hoje o presidente da Câmara da capital da Rússia.

“As equipas de resgate estão a trabalhar nos locais dos acidentes”, escreveu Sergei Sobyanin na plataforma de mensagens Telegram.

A Ucrânia tem reivindicado a responsabilidade por uma campanha de ataques de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, bombardeamentos em que utiliza armas ucranianas e que enquadra como parte da sua estratégia para trazer o conflito, iniciado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em fevereiro de 2022, “de volta à Rússia”.

Na semana passada, um ataque ucraniano provocou um incêndio de grandes proporções numa refinaria de petróleo no sudeste de Moscovo.

Na quinta-feira, dois ataques de longo alcance, já reivindicados pela Ucrânia, atingiram um depósito de petróleo na região de Krasnodar e duas refinarias em Ufa, na Rússia, a mais de 1.500 quilómetros da linha da frente.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assumiu a responsabilidade pelos ataques, afirmando, numa mensagem publicada nas redes sociais, que são “respostas coerentes e precisas à estratégia da Rússia de prolongar a guerra e atacar cidades e comunidades ucranianas”.

Segundo Zelensky, o depósito de petróleo estava localizado na cidade de Poltavska, a cerca de 300 quilómetros da linha da frente, enquanto um outro bombardeamento de longo alcance atingiu duas refinarias em Ufa, que identificou como Bashneft-Ufaneftekhim e Bashneft-Novoil.

“Isto fica a 1.500 quilómetros da linha da frente”, observou.

As autoridades locais russas também anunciaram que pelo menos três tanques de armazenamento de petróleo arderam na quinta-feira na região de Krasnodar, sul da Rússia, depois de terem sido atingidos por fragmentos de drones ucranianos.

A intensidade do incêndio obrigou a fechar uma estrada, que liga Poltavskaya a Khuter Trudobelitskyi, perto do Mar de Azov, mas, de acordo com informações preliminares, não há feridos.

Além disso, as autoridades russas reportaram um ataque de drone ucraniano a uma refinaria na cidade de Ufa, localizada na região da Basquíria, a oeste dos Montes Urais.

Segundo o canal de notícias local Ufa1, uma coluna de fumo negro subiu sobre a cidade, proveniente de uma zona onde se encontram duas refinarias da empresa Bashneft.

A Rússia não comentou oficialmente o assunto, tendo o Ministério da Defesa russo anunciado apenas que as defesas aéreas russas abateram 269 drones ucranianos de asa fixa durante a noite sobre 12 regiões da Rússia, a península da Crimeia anexada e o Mar Negro.

Os constantes ataques ucranianos contra a retaguarda da Rússia, particularmente contra refinarias e depósitos de petróleo, provocaram uma grave escassez de combustível, obrigando as autoridades russas a impor restrições à venda de gasolina e gasóleo.