Sismos na Venezuela: o que sabemos até ao momento

Um novo balanço oficial feito esta madrugada dá conta de que os sismos que abalaram a Venezuela causaram pelo menos 235 mortos e mais de 4300 feridos.

Entre os mortos estão pelo menos dois cidadãos portugueses e quatro lusodescendentes, de acordo com as informações mais recentes confirmadas pelo Governo português.

Mas o número de vítimas pode ser muito maior, de acordo com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, ouvida pela Renascença. "Já se ouve falar de milhares de mortos", disse um responsável.

Há registo de 20 mil desaparecidos e pelo menos 45 mil pessoas estão incontactáveis: deste número fazem parte pelo menos 57 portugueses, de acordo com informação avançada esta quinta-feira à noite pelo secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.

Ainda há centenas de pessoas presas nos escombros. Só em La Guaira, a zona mais afetada, pelo menos cem edifícios colapsaram. 250 estão em perigo de colapso, segundo as contas locais.



Para o terreno já partiram equipas de busca e resgate de vários países, incluindo EUA, México, Espanha e Qatar. Equipas da ONU, formadas por diferentes nacionalidades, também já estão a caminho. Portugal tem 53 elementos para enviar para a Venezuela. Entre eles estão médicos, agentes da GNR e da Proteção Civil.



A Venezuela foi abalada por dois violentos sismos, com um intervalo de 39 segundos entre os dois, o primeiro de 7,2 na escala de Richter e o segundo de 7,5. Desde então já foram registadas 138 réplicas.