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Redes sociais
TikTok e YouTube desativam 4,7 milhões de contas de menores na Indonésia
26 jun, 2026 - 09:46 • Reuters
Medida surge na sequência das restrições governamentais que visam também que as grandes plataformas mudem as regras que têm adotado.
As empresas de redes sociais TikTok e YouTube desativaram um total de cerca de 4,7 milhões de contas pertencentes a menores de 16 anos na Indonésia, afirmou o ministro das Comunicações do país.
Uma ação que faz parte das restrições às redes sociais que entraram em vigor.
O TikTok, desenvolvido pela empresa de tecnologia chinesa ByteDance, desativou 4,1 milhões de contas, enquanto a plataforma de vídeo YouTube, da Alphabet (Google), desativou 600 000 contas, afirmou na quinta-feira à noite a ministra das Comunicações e do Digital, Meutya Hafid, acrescentando que o ministério pretendia que outras empresas seguissem o exemplo.
Nenhuma das empresas quis comentar até ao momento a situação.
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Em março, a Indonésia emitiu um regulamento que exige que as empresas de redes sociais com plataformas consideradas de alto risco desativem contas pertencentes a menores de 16 anos, o que até agora incluiu o X, o Instagram da Meta e a plataforma de videojogos Roblox.
“Não estamos apenas a adiar o acesso de uma criança, mas queremos também que os comportamentos das plataformas mudem”, afirmou Meutya na quinta-feira, acrescentando que o ministério está atualmente a analisar os relatórios de autoavaliação apresentados pelas empresas.
As restrições da Indonésia, que segundo o governo visam reduzir o risco de ciberbullying e dependência, surgem na sequência de uma proibição imposta na Austrália no ano passado, devido a preocupações com os potenciais danos que as redes sociais representam para a saúde mental dos jovens.
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