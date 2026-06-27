Base da missão portuguesa na Venezuela ficará em Cátia la Mar

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos na Venezuela será instalada na localidade de Catia La Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

"A Base de Operações da FOCON de Portugal ficará sedeada no Centro Luso Venezuelano, em Catia La Mar, La Guaira. Nesta base ficará instalado o posto de coordenação e todas as estruturas de suporte logístico da Força", de acordo com informação enviada à agência Lusa pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a mesma fonte, pelas 16:00 locais (21:00 em Lisboa) teve início em Caracas uma reunião de coordenação de operações para definir os setores a atribuir às várias equipas que já se encontram na Venezuela para ajudar nas buscas, salvamento e primeiros socorros após o duplo sismo que, na quarta-feira, atingiu o país.

A Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa chegou ao Aeroporto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, na Venezuela, em dois voos da Força Aérea Portuguesa.

O primeiro avião aterrou às 13:15 de Lisboa (08:15 hora local) e o segundo às 14:50 (09:50 hora local).

Os dois aviões da Força Aérea com os 64 elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e do INEM partiram de Beja na sexta-feira à noite.