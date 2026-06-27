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Chuvas torrenciais causam inundações e deixam dois mortos em Taiwan

27 jun, 2026 - 08:47 • Lusa

As duas vítimas mortais eram mulheres idosas que foram arrastadas pela corrente.

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Pelo menos duas pessoas morreram na sequência das chuvas torrenciais que atingiram a cidade de Tainan pelo segundo dia consecutivo, provocando inundações generalizadas na região do sudoeste de Taiwan, disseram este sábado as autoridades.

De acordo com a Administração Meteorológica Central da ilha, as fortes chuvas foram provocadas pela Mekkhala, que "se deslocou para o norte e leste de Taiwan, intensificando os ventos sudoeste e a aproximação de uma frente meteorológica vinda do sul da China".

As autoridades locais informaram que as duas vítimas mortais eram mulheres idosas que foram arrastadas pela corrente.

O autarca de Tainan, em declarações divulgadas pelo jornal Taipei Times, explicou que "a cidade registou mais de 250 milímetros de chuva em seis horas, o que, aliado à maré alta, provocou graves inundações".

Hsu Po-sen disse à imprensa taiwanesa que as fortes chuvas que caíram num curto espaço de tempo "inundaram muitas ruas do distrito, levando as autoridades locais e a polícia a deslocarem-se rapidamente para o local para lidar com a situação e ajudar nas evacuações".

As chuvas torrenciais associadas à passagem do tufão Mekkhala paralisaram na sexta-feira o sul de Taiwan, que acordou com escolas e escritórios encerrados e com um troço ferroviário interrompido pelas inundações, informaram fontes oficiais.

Embora o tufão não tenha chegado a tocar terra em Taiwan, a circulação periférica, combinada com os ventos fortes do sudoeste, provocou chuvas abundantes em várias zonas da ilha, incluindo a capital, Taipé, onde se registaram inundações.

As autoridades decretaram o encerramento das escolas e a suspensão das atividades nos escritórios de Kaohsiung, Tainan e Pingtung, que somam mais de cinco milhões de habitantes.

As intensas precipitações obrigaram à suspensão temporária do tráfego no troço ferroviário que liga a estação de Yongkang, no norte de Tainan, a Gangshan, em Kaohsiung, um dos serviços ferroviários mais utilizados no sul da ilha, indicou a Corporação Ferroviária de Taiwan (Taiwan Railway Corporation), em comunicado.

As companhias aéreas locais EVA Air, China Airlines, Starlux Airlines e Tigerair Taiwan anunciaram também cancelamentos ou alterações nos voos previstos entre Taiwan e Naha, em Okinawa, perto de onde está a passar o tufão Mekkhala, que perdeu força nos últimos dias.

Os tufões são fenómenos recorrentes nesta região do planeta durante o verão e outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones que, por vezes, provocam danos significativos e perturbações nos transportes e na atividade económica.

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