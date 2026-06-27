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Ébola. Sobe para 321 o número de mortos no Congo

27 jun, 2026 - 11:39 • Lusa

Taxa de letalidade situa-se atualmente nos 26,7%.

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O Governo da República Democrática do Congo (RDC) elevou para 321 o número de mortos e para 1.203 o número de casos confirmados do surto de Ébola declarado no leste do país no passado dia 15 de maio.

De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Ministério da Comunicação congolês, com dados recolhidos até 25 de junho, a taxa de letalidade situa-se atualmente nos 26,7%.

Além disso, a taxa de rastreio de contactos atinge os 82,8%, enquanto 148 pessoas conseguiram recuperar da doença.

"O Governo recorda que a luta contra o Ébola é da responsabilidade de todos. Exortam-se todos os cidadãos a comunicarem qualquer caso suspeito, a respeitarem as medidas de higiene e a evitarem qualquer manuseamento dos corpos das pessoas falecidas", sublinharam as autoridades.

O surto foi oficialmente declarado em 15 de maio em Ituri, província fronteiriça com o Uganda e o Sudão do Sul e epicentro da epidemia, mas alastrou-se também às províncias congolesas orientais de Kivu do Norte e Kivu do Sul.

A epidemia propagou-se igualmente ao Uganda, onde foram detetados 20 casos confirmados, incluindo 15 casos considerados importados da RDC e entre os quais se registaram duas mortes.

Além disso, o Governo francês confirmou ter detetado o primeiro caso positivo de doença causada pelo vírus Ébola, que diz respeito a um médico que regressou de uma missão na RDC.

O surto corresponde à estirpe de Bundibugyo, cuja taxa de letalidade oscila entre os 30% e os 50% e para a qual não existe vacina autorizada nem tratamento específico, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que considerou "elevado" o risco de propagação do surto na África Subsariana e "baixo" à escala global.

A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração do surto e classificou a epidemia, no passado dia 17 de maio, como "emergência de saúde pública de importância internacional".

Trata-se já da terceira pior epidemia de Ébola da história registada até à data.

O surto atual fica apenas atrás do que assolou a África Ocidental entre 2014 e 2016, que causou cerca de 11.000 mortes e 28.000 casos, e de outro que afetou o leste do Congo entre 2018 e 2020 e que causou 2.299 mortes e 3.481 casos.

O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

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