Israel diz que acordo com Líbano é "duro golpe" para Irão e Hezbollah

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse este sábado que o acordo alcançado na sexta-feira com o Líbano é "um duro golpe" para o Irão e para o grupo xiita Hezbollah.

"O governo libanês mostrou coragem. Os Estados Unidos e o Líbano reconheceram o nosso direito de manter uma zona de segurança enquanto existir uma ameaça", afirmou Netanyahu, numa reação pública depois da assinatura do acordo, em Washington, pelos embaixadores dos dois países.

Na sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que Israel e Líbano tinham assinado um acordo-quadro com o objetivo declarado de preparar o caminho para a "paz e segurança duradouras" entre os dois países.

Para Benjamin Netanyahu, com este acordo, Israel, Líbano e os Estados Unidos estão a dizer ao Irão: "Isto não é da vossa conta. Não têm qualquer estatuto, participação ou papel aqui. Nem vocês, nem o Hezbollah, nem qualquer grupo terrorista", disse.

Na sexta-feira, no momento em que era revelado o acordo entre as delegações de Israel e do Líbano, o primeiro-ministro israelita afirmou que o exército do seu país permanecerá no sul do território libanês até que o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irão, entregue as suas armas.

"O mais importante de tudo é que Israel permaneça na zona de segurança no sul do Líbano. Esta é uma grande conquista e vamos mantê-la enquanto o Hezbollah não for desarmado", disse Netanyahu num vídeo pré-gravado transmitido pelos meios de comunicação social israelitas.

Israel vai, no entanto, permitir que o exército libanês assuma o controlo de "duas zonas piloto", uma a sul do rio Litani e outra a norte, a cerca de 30 quilómetros da fronteira entre os dois países.

Sob os auspícios dos Estados Unidos, Líbano e Israel iniciaram negociações diretas em Washington em meados de abril, com a oposição do Hezbollah, altura em que acordaram um cessar-fogo que nunca foi respeitado.

Desde 02 de março, pelo menos 4.240 pessoas morreram e cerca de 12.200 ficaram feridas, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde libanês, em resultado dos ataques israelitas, que causaram também acima de um milhão de deslocados.

As partes tinham estado em confronto no seguimento da guerra na Faixa de Gaza, entre outubro de 2023 e novembro de 2024, data de um cessar-fogo nunca verdadeiramente respeitado e interrompido com o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão.