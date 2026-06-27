Novo sismo na Venezuela: magnitude 4.8 com epicentro perto de Caracas

A Venezuela sofreu este sábado um novo sismo, de magnitude 4.8, três dias depois de dois sismos que arrasaram a região de La Guaira e partes de Caracas.

O alerta foi registado às 15h20 locais (20h20 em Lisboa), com epicentro a 76 quilómetros de Caracas e a uma profundidade de 35 quilómetros.

A magnitude foi inicialmente registada como 5.6, mas entretanto foi revista para 4.8.

Segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), vivem cerca de 20 milhões de pessoas num raio de 40 quilómetros do sismo.

Para já, não há risco de tsunami.

Os dois sismos que atingiram o país na quarta-feira tinham magnitudes de 7.5 e 7.2. Até ao momento, o número de mortos já ultrapassa os 1.400. Outras 3.200 pessoas ficaram feridas e 3.100 ficaram sem casa.

[notícia atualizada às 21h54 com a magnitude do sismo]