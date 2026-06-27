Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 28 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Novo sismo na Venezuela: magnitude 4.8 com epicentro perto de Caracas

27 jun, 2026 - 20:28 • Diogo Camilo

Depois de dois sismos que arrasaram a região na quarta-feira, foi registado novo sismo este sábado.

A+ / A-

A Venezuela sofreu este sábado um novo sismo, de magnitude 4.8, três dias depois de dois sismos que arrasaram a região de La Guaira e partes de Caracas.

O alerta foi registado às 15h20 locais (20h20 em Lisboa), com epicentro a 76 quilómetros de Caracas e a uma profundidade de 35 quilómetros.

A magnitude foi inicialmente registada como 5.6, mas entretanto foi revista para 4.8.

Segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), vivem cerca de 20 milhões de pessoas num raio de 40 quilómetros do sismo.

Para já, não há risco de tsunami.

Os dois sismos que atingiram o país na quarta-feira tinham magnitudes de 7.5 e 7.2. Até ao momento, o número de mortos já ultrapassa os 1.400. Outras 3.200 pessoas ficaram feridas e 3.100 ficaram sem casa.

[notícia atualizada às 21h54 com a magnitude do sismo]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 28 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)