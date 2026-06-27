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Novo sismo na Venezuela: magnitude 4.8 com epicentro perto de Caracas
27 jun, 2026 - 20:28 • Diogo Camilo
Depois de dois sismos que arrasaram a região na quarta-feira, foi registado novo sismo este sábado.
A Venezuela sofreu este sábado um novo sismo, de magnitude 4.8, três dias depois de dois sismos que arrasaram a região de La Guaira e partes de Caracas.
O alerta foi registado às 15h20 locais (20h20 em Lisboa), com epicentro a 76 quilómetros de Caracas e a uma profundidade de 35 quilómetros.
A magnitude foi inicialmente registada como 5.6, mas entretanto foi revista para 4.8.
Segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), vivem cerca de 20 milhões de pessoas num raio de 40 quilómetros do sismo.
Para já, não há risco de tsunami.
Os dois sismos que atingiram o país na quarta-feira tinham magnitudes de 7.5 e 7.2. Até ao momento, o número de mortos já ultrapassa os 1.400. Outras 3.200 pessoas ficaram feridas e 3.100 ficaram sem casa.
[notícia atualizada às 21h54 com a magnitude do sismo]
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